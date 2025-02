Nueva demanda unánime en torno a la AP-9: rechazan las prórrogas en el Congreso a la ley para su traspaso

El PP también saca adelante una iniciativa para reclamar bonificaciones a la cobertura de bajas por maternidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva demanda unánime en torno a la AP-9 ha salido este miércoles del Parlamento de Galicia después de prosperar con el apoyo de todos los grupos la reclamación, llevada al pleno por el PP, del "fin" del "bloqueo" en el Congreso a la tramitación del cuarto intento legislativo de la Cámara autonómica de lograr la transferencia de la autopista.

La proposición no de ley, defendida por el diputado del PP Roberto Fernández, abrió en la mañana de este miércoles un nuevo debate en torno a la Autopista del Atlántico con un nuevo cruce de acusaciones entre los grupos para responsabilizarse, unos a otros, de los precios de los peajes o los intentos frustrados de lograr que la gestión de la infraestructura pase a manos de la Administración autonómica.

En concreto, el texto que ha salido adelante con el voto a favor de todo el hemiciclo se dirige a la Mesa y la Presidencia de la Cámara baja para solicitar que finalice el plazo de presentación de enmiendas al texto aprobado por el Parlamento de Galicia a finales de 2023 y que se encuentra en tramitación parlamentaria, sin avances, por las prórrogas otorgadas.

Como ha incidido Roberto Fernández, la tramitación de esta ley en comisión acumula ya 21 prórrogas esta legislatura que, sumadas a las de su predecesora que decayó por la convocatoria de elecciones, se elevan a "36 bofetadas" a la demanda unánime de la Cámara autonómica para el traspaso de la infraestructura. "No es que a Galicia se le esté negando la transferencia, es que se le niega incluso el debate", ha apostillado.

En su turno, Carlos López Font (PSdeG) ha responsabilizado a los gobiernos del PP, primero con José María Aznar y después con Mariano Rajoy, de ser los culpables de las prórrogas que han hecho de la AP-9 una de las autopistas "más caras" del país. "Si en el año 2000 el PP tuviese diputados tan reivindicativos (con el Gobierno) como los que tiene ahora, no estaríamos así", ha concluido.

Por su parte, Paulo Ríos (BNG) culpó a partes iguales a PP y PSOE de la situación de la autopista, una "historia" en la que las fuerzas hegemónicas a nivel estatal "han caminado de la mano" para, en la actualidad, mantener una postura que ha definido como del "cinismo más absoluto".

MINA DE TOURO

Antes del debate de esta iniciativa que cerró el bloque de proposiciones no de ley en la sesión plenaria ha tenido lugar el de una iniciativa del BNG que demandaba la paralización del proyecto la mina de Touro-O Pino al entender que supone un "atentado" contra los vecinos de la comarca y su medio de vida, además de un "riesgo medioambiental" para toda la ribera del Ulla y su desembocadura en la ría de Arousa.

Así lo ha manifestado la diputada frentista Iria Carreira, encargada de la defensa de una proposición rechazada por los votos del grupo mayoritario (PP) y que tampoco contó con el apoyo de los socialistas, decantados por la abstención. En su intervención, Carreira ha subrayado que la tramitación debería ser rechazada porque el proyecto "es el mismo" que el tumbado en 2021 por contar con una declaración de impacto ambiental desfavorable, y acusó al PP de pretender "convertir Galicia en una barra libre de recursos" con un modelo que favorece que "la riqueza sea para unos pocos" mientras deja "total miseria para los demás".

Por parte del PP tomó la palabra el parlamentario Gonzalo Trenor, que afeó al BNG que pretenda "presionar" a los funcionarios de la Administración autonómica para que "digan lo que quieren escuchar". "Qué fácil sería esperar el resultado de la nueva DIA y después hablar. Pero a ustedes les da igual porque son los del no", ha remarcado antes de aseverar que serán los técnicos quienes "dirán si este proyecto es viable o no". "Y si no lo es, no saldrá adelante", ha añadido.

Durante el debate, Patricia Iglesias (PSdeG) ha subrayado que los socialistas no podían apoyar una iniciativa en la que se solicitaba una denegación "de plano" de la solicitud porque viola la legislación, al tiempo que ha defendido que "la prueba" de que el sistema administrativo de control "funciona" es la denegación de la declaración de impacto ambiental del año 2021 del proyecto de la mina de Touro-O Pino.

BONIFICACIÓN BAJA MATERNIDAD

Del resto de iniciativas de impulso votadas este miércoles, tan sólo fue aprobada la otra presentada por el PP, que reclama al Gobierno que restituya las bonificaciones del 100% a la contratación para la cobertura de bajas por maternidad. La proposición salió adelante únicamente con el voto a favor del PP, ya que el resto de fuerzas se abstuvieron.

De esta forma, quedaron rechazadas todas las propuestas de la oposición debido a la falta de apoyo de la mayoría absoluta del PP, todas ellas debatidas en la sesión vespertina del martes. De esta forma, los populares tumbaron dos proposiciones de los socialistas sobre la gestión por la Xunta de los fondos de Transición justa para las comarcas de As Pontes y Meirama y en demanda de más presupuesto para salud mental en el Sergas; además de otra del BNG que reclamaba un análisis sobre el desarrollo de los programas del Gobierno gallego para activar vivienda vacía.