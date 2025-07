El nuevo paritorio en Ourense comenzará a funcionar este jueves ante la necesidad de instalaciones "más seguras"

El conselleiro señala que se busca "asegurar la calidad asistencial, la seguridad e intimidad" y dice que "no hay motivo para quejas"

OURENSE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las zonas provisionales habilitadas para el traslado de los servicios de obstetricia y pediatría hasta ahora desarrollados en el Materno Infantil del Centro Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) empezarán a funcionar este jueves, ante la necesidad de desplazar su actividad a "instalaciones más seguras".

El objetivo es que las nuevas dependencias respondan a embarazos que son cada vez "más complejos" en la provincia, ante el aumento en edad y patologías de las mujeres embarazadas, según ha explicado la jefa del servicio de obstetricia y ginecología del Área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Esther Álvarez, en una visita este martes a las nuevas instalaciones provisionales.

Un recorrido al que también han asistido el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Santiago Camba.

En la visita, el conselleiro ha transmitido su "orgullo" y "sorpresa" ante "2,7 millones de euros muy bien invertidos" en unas instalaciones que, dice, "se adaptan a las necesidades reales que tiene la población".

Caamaño ha recalcado que el traslado al edificio de Cristal de los servicios de pediatría y obstetricia es "temporal" y que "no ha habido pérdida real desde el punto de vista funcional y de calidad asistencial".

EL CONSELLEIRO DICE QUE "NO HAY MOTIVO PARA LAS QUEJAS"

En respuesta a las quejas de colectivos de madres y mujeres que protagonizaban ayer una manifestación frente al CHUO para pedir "respeto, seguridad y privacidad", así como su "derecho a parir con dignidad", y recalcaban que las nuevas instalaciones no cumplen "las condiciones mínimas", el conselleiro ha incidido en que el objetivo primordial del traslado es "asegurar la calidad asistencial", "la seguridad e intimidad de todas las mujeres" y ha subrayado que "no hay motivo para esas quejas".

Además, después de que la asociación de apoyo a la lactancia materna Arrolos de Teta criticase que la Xunta no les recibe, el conselleiro ha asegurado que no recibió ninguna petición de reunión. "Yo me reúno con todo el mundo, no tengo ningún problema en hablar", ha indicado.

Por su parte, la jefa del servicio de obstetricia y ginecología ha sostenido que "lo fundamental es que durante el parto" se asegure la asistencia "a la madre y al niño". "¿Es suficiente? Pues claro que nos gustaría tener más. Pero teóricamente eso es temporal", ha añadido, puesto que desde la Xunta de Galicia esperan que las obras del nuevo edificio de hospitalización finalicen en el plazo de un año.

Esther Álvarez ha destacado la importancia de tener un "buen quirófano cerca" para actuar ante "situaciones de urgencia", sobre todo frente a los aproximadamente 500 partos que se han producido en lo que va de año, de los cuales el 26% han sido por cesárea, según los datos que ha aportado.

LAS NUEVAS INSTALACIONES

Según ha informado el conselleiro de Sanidade, las nuevas instalaciones cuentan con "dos quirófanos, uno obstétrico y otro para producir instrumentales, cinco salas de dilatación y también puerperio inmediato", de las cuales "la única sala que tiene baño es la de nuestro parto natural" ha recalcado la jefa del servicio de obstetricia y ginecología del área sanitaria.

"Todas las salas se han diseñado de modo que funcionen como UTPR, es decir, donde se realiza la dilatación, el parto y la recuperación" ha añadido Esther Álvarez.