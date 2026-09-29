El nuevo Plan de normalización lingüística será aprobado en el próximo pleno, que los grupos centrarán en vivienda

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actualización del Plan xeral de Normalización Lingüística será aprobada en el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará los próximos días 6 y 7 de octubre e incluirá la comparecencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la posibilidad de que los grupos presenten propuestas de resolución.

Al igual que el texto aprobado en 2004 durante la presidencia de Manuel Fraga, este plan se tramitará en virtud de los artículos 140 y 141 del reglamento de la Cámara. En concreto, estos puntos regulan los debates a raíz de una comunicación formulada por la Xunta y posibilitan la presentación de las propuestas de resolución, que podrán registrarse hasta las 9,30 horas del miércoles, para su posterior votación.

Una vez aprobado el plan será desarrollado a través de la Ley que acompaña a los presupuestos, en la que se incluirán apartados para aplicar los acuerdos alcanzados en educación y que implican levantar el veto a impartir ciencias en gallego, siempre que se garantice el equilibrio lingüístico en el resto de asignaturas; aumentar el presupuesto destinado a política lingüística y medidas de apoyo al sector audiovisual y al gallego en las tecnologías, entre otras cuestiones.

En las comparecencias posteriores a la Xunta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado que se traslada a la Cámara un "acuerdo transversal" que recoge la sensibilidad de una "amplia mayoría social y política".

Pazos, que ha explicado que su formación trasladará una única propuesta de resolución a través de la que pedirá la aprobación del Plan, ha destacado que el texto es fruto de un "trabajo riguroso, elaborado escuchando a la calle" --con 11 comisiones de trabajo, más de 130 expertos, 400 contactos con entidades y 1.400 aportaciones--. "Y lo hicimos apostando por el diálogo, el consenso y la voluntad real de escucha con los demás grupos", ha dicho.

En este punto, ha puesto en valor la firma del acuerdo con el PSdeG y el apoyo de Democracia Ourensana a un texto que "avanza con paso firme en el Parlamento" y que, tras el aval de la Cámara, será la hoja de ruta que marcará la política lingüística de la próxima década.

Al respecto, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha destacado que este paso figuraba en el cronograma acordado en el pacto por la lengua alcanzado entre Partido Socialista y Partido Popular, pero no ha detallado si presentará o no propuestas de resolución.

"Tendremos que ver la documentación y después valorar. Desde el PSOE hemos hecho un ejercicio de responsabilidad ante la emergencia lingüística que requiere una actuación pronta, con medidas coyunturales que reviertan esta situación", ha dicho para asegurar que el PSOE es "mucha más ambicioso" y busca que el gallego esté en "igualdad de condiciones".

Sin embargo, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado que su formación presentará propuestas de resolución al plan y ha insistido en que la reforma presentada por el PP y el PSOE supone un "catálogo de rebajas" respecto al plan de 2004.

"Va marcha atrás cuando deberíamos ir hacia delante en la protección de la lengua gallega", ha sostenido Rodil, para quien el pacto anunciado por populares y socialistas es "una absoluta vergüenza y una indecencia" que no garantiza más espacio al gallego, al que PSOE y PP "siempre le ponen límites". "Lo único que hace es obligar a los centros a tener que escoger entre dar en gallego Matemáticas o Historia". "Es como si se nos da a elegir entre cortar un brazo o una pierna", ha censurado.

LEY DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL Y SESIÓN DE CONTROL

En la sesión, tal y como figura en el orden del día aprobada en la Xunta de Portavoces, se iniciará la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley gallega de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de julio.

En la cita, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de vivienda que le trasladarán tanto el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la líder del BNG, Ana Pontón. Dada la coincidencia en el asunto, el PSdeG ha reclamado que estas no sean sustanciadas de forma acumulada.

Y es que los grupos han apostado por centrar en la crisis de la vivienda sus iniciativas. De este modo, además de la pregunta a Rueda a través de la que le exigirán que "deje de poner palos en las ruedas a la Ley de Vivienda", el PSdeG defenderá una proposición no de ley para reclamar al Ejecutivo gallego que "haga algo con sus presupuestos" al censurar que "solo ejecutase la mitad de los fondos del programa de acceso a la vivienda" el año pasado.

"Y mucho nos tememos que este año siga igual", ha afirmado la dirigente del PSdeG, que ha explicado que su Grupo defenderá una moción para exigir al Gobierno gallego que rectifique en la decisión de "dejar sin Bono Concilia a las familias que mandaron a sus niños y niñas a campamentos públicos.

Además, reclamarán un estudio sobre la creación de una conexión directa de transporte público entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña y pedirán información sobre lo recaudado por el canon del agua desde 2012.

Por último, tanto PSdeG como BNG preguntarán al conselleiro de Emprego, José González, por la sanción impuesta a una bodega de su familia por la contratación irregular de personas migrantes sin papeles

INICIATIVAS DEL BNG

Por su parte, además de la pregunta de Pontón a Rueda sobre vivienda, el BNG interpelará a la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, sobre la crisis habitacional y volverá a proponer medidas como la declaración de zonas tensionadas en todos los ayuntamientos que cumplan los requisitos, que la Xunta compre toda la vivienda protegida que se ponga a la venta, así como un plan de compra masiva de inmuebles vacíos o la limitación del uso y extensión de las de uso turístico.

Asimismo, defenderá a través de una proposición no de ley un plan dotado con 400 millones de euros para hacer frente a la carestía de la vida, con medidas para apoyar a los sectores del agro y la pesca, los autónomos y la actualización de las ayudas a las personas vulnerables conforme al IPC o la ampliación de gratuidades y bonificaciones en el transporte público interurbano. Además, reclamarán ayudas concretas para el sector pesquero, "especialmente afectado por el encarecimiento de los combustibles".

INICIATIVAS DEL PPDEG

Por su parte, Alberto Pazos también ha avanzado que el Grupo Popular defenderá una batería de iniciativas centradas en la vivienda. Así, en primer lugar sustanciarán una proposición no de ley para exigir al Gobierno un "incremento sustancial de los recursos" al calificar de "absolutamente ridícula" la aportación de 5,11 millones anunciada por el Estado para las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago. "No llega ni para financiar 30 viviendas públicas".

También presentarán una segunda iniciativa para reclamar la corrección inmediata del portal web Casa 47, que ha calificado de "engaño y chapuza de enormes dimensiones" por "presentar precios inflados, falta de transparencia legal y una oferta ridícula de solo 99 viviendas para toda Galicia".

Además, formulará una pregunta oral sobre los efectos de la declaración de A Coruña y Santiago como zonas tensionadas y preguntarán sobre las consecuencias de la reforma del Estatuto Marco aprobado por el Gobierno central y por la reforma de las leyes de dependencia y discapadicidad.