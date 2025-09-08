El nuevo túnel de Oural, en el corredor Ourense-Monforte-Lugo, entrará en funcionamiento el 23 de septiembre

Las labores de conexión con la red de alta velocidad en Ourense se llevarán a cabo entre el 20 y 22 de septiembre

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado la construcción del túnel de Oural, lo que destaca como un "hito" en el desarrollo de la renovación integral y modernización del corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, que conecta con la red de alta velocidad en Ourense. De esta forma, entrará en funcionamiento el próximo 23 de septiembre.

Según traslada el Gobierno, el nuevo túnel, de 1,9 km de longitud y 52 m2 de sección, albergará, en su configuración definitiva, una vía única electrificada montada sobre placa de hormigón (vía en placa), tal y como está configurado el resto del trayecto.

Las labores de conexión con la red ferroviaria se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de septiembre, incluyendo un simulacro del plan de autoprotección de Adif. Durante esos días, habrá un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros.

En concreto, el operador ferroviario pondrá a disposición de los usuarios 22 autobuses para cubrir ocho rutas: seis de media distancia con transbordos por carretera entre Rábade, Ourense, Monforte de Lemos y Lugo, y dos rutas de larga distancia Madrid - Lugo con autobuses en el tramo entre Lugo y Monforte de Lemos.

GALERÍA DE EVACUACIÓN

A partir de la puesta en explotación del nuevo túnel, comenzarán los trabajos para convertir el actual túnel en una galería de evacuación. Para ello, se levantarán la vía y el resto de los elementos ferroviarios y se acondicionará el tubo para poder permitir una evacuación segura en caso de necesidad.

La galería de evacuación será apta para vehículos de mantenimiento o emergencia y el túnel dispondrá de vía en placa y pasos biviales, que permitirán el acceso a vía de vehículos rodados.

Así, el nuevo túnel contará con tres salidas de emergencia (una cada 500 metros, aproximadamente), que conectarán con la galería de evacuación en la que se convertirá el túnel actual.

LÍNEA RENOVADA

El nuevo túnel de Oural es una de las principales actuaciones de la ambiciosa renovación integral que Adif está llevando a cabo en la línea Ourense-Monforte de Lemos-Lugo (117 km), que conecta con la red de alta velocidad en Ourense.

De esta manera, se refuerza la fiabilidad y capacidad del trazado, además de renovar y ampliar estaciones como las de Monforte, Sarria, Os Peares y Lugo. Para ello, Adif ha movilizado una inversión de unos 626 millones de euros, de los que ya ha ejecutado más de 507 millones de euros.

El plan también comprende la renovación de todo el material de vía (carril, balasto, traviesas), el refuerzo de estructuras (puentes y túneles), desmontes y terraplenes, y la adaptación de los gálibos de los puentes y túneles de la línea.

Además, incluye la electrificación del tramo Monforte-Lugo y la adaptación a 25 kV de la actual electrificación del trayecto Ourense-Monforte, así como la renovación de sistemas de señalización y telecomunicaciones, la modernización de la estación de Monforte y la construcción de la nueva estación de Lugo.