Las obras en la autovía de Barbanza causarán afectaciones al tráfico el miércoles y el jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El avance en las obras de refuerzo de firme en la autovía de Barbanza hará necesario el corte de tráfico en los dos sentidos de circulación en el último tramo de esta AG-11, desde este miércoles hasta última hora del jueves.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, se llevarán a cabo los trabajos de extendido del aglomerado desde el punto kilométrico 38+000 (enlace de Palmeira) hasta el 40+006 (enlace de Ribeira).

Debido a este corte, los usuarios de la carretera que se dirijan de Ribeira a Padrón podrán acceder a la autovía desde el enlace de Palmeira, mientras que los que se dirijan de Padrón a Ribeira deberán salir de la AG-11 en ese mismo enlace.

Por otra parte, las labores de pintado en la autovía también hacen necesario a lo largo de esta semana habilitar un solo carril de circulación por sentido entre los puntos kilométricos 32+000 y 38+000.