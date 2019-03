Las obras de la intermodal en Lugo comenzarán en 2020 con una inversión de 31,5 millones

Actualizado 04/03/2019 19:59:19 CET

Ábalos sostiene que la Xunta conoce el proyecto y afea que aproveche "la cuestión electoral para viciar algo que va en beneficio de todos"

LUGO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presentado esta tarde de lunes el anteproyecto de estación intermodal de la ciudad de Lugo, un "proyecto largamente abandonado", que contará con una inversión de 31,5 millones. Prevé que en 2020 se puedan comenzar las obras, ya que Adif está en condiciones de licitar ya la construcción.

La superficie total de actuación afectará a 31.440 metros cuadrados, lo que incluirá un nuevo edificio de viajeros para la estación de tren (con remodelación de andenes y nuevas marquesinas), una estación de autobuses en el mismo nivel que las vías y que contará con 18 dársenas, un nuevo aparcamiento subterráneo, un paso inferior de conexión para la de la ciudad, así como una gran plaza cubierta.

El reparto de inversión por actuaciones es el siguiente: estación ferroviaria (4,76 millones), estación de buses (4,1 millones), aparcamiento (8,36 millones), actuaciones urbanas que incluyen zonas verdes y una plaza cubierta (4,83 millones), paso inferior de conexión entre el centro urbano y el parque Sagrado Corazón (4,53 millones) y plan de control de calidad (4,92 millones).

"Creo que damos un paso adelante por un proyecto que ha estado largamente abandonado desde el año 2009. Pienso que cobra un impulso muy importante en esta ocasión", celebraba el ministro. "Esta es una obra largamente planteada y que creo que además culmina los proyectos de integración ferroviaria en las otras tres capitales (de provincia)", ha agregado.

Además, José Luis Ábalos ha destacado el impulso a la línea Ourense-Monforte-Lugo con el fin de que en 2021 la ciudad amurallada pueda beneficiarse de la alta velocidad en sus conexiones con el resto de España.

AUSENCIA DE LA XUNTA

Ábalos ha sido recibido en los soportales de la Praza Maior, que da acceso al Ayuntamiento, por la alcaldesa, Lara Méndez, acompañada del presidente de la diputación de Lugo, Darío Campos. Una amplia representación de Fomento ha flanqueado al ministro, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Javier Izquierdo, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. También han estado, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

Representantes de cinco de los seis grupos municipales han acudido, salvo los concejales del PP. Tampoco ha habido representación de la Xunta, tras quejarse la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de que Fomento no les ha dado a conocer el anteproyecto hasta el pasado domingo.

El ministro de Fomento ha lamentando que la Xunta aproveche "la cuestión electoral para viciar algo que va en beneficio de todos los gallegos y de todos los lucenses". "Esta tenía que ser la prioridad y no otra. Saben perfectamente del proyecto. Han formado parte del grupo de trabajo desde el principio, pero no pasa nada, me he enterado que no vienen, pero eso también me pasó en Barcelona el otro día", ha afeado ante la ausencia de representantes populares.

Los populares municipales recriminan a la alcaldesa, Lara Méndez, que haya usado el Ayuntamiento "como escenario de un mitin político", así como un acto "electoralista y otro intento de engañar a los lucenses".

Por su parte, la alcaldesa, Lara Méndez, ha recordado que Adif presentó el proyecto de intermodal al Ayuntamiento y a la Xunta de Galicia el 5 de noviembre del pasado año 2018.

Asimismo, el secretario provincial del PSOE de Lugo y portavoz de la Diputación, Álvaro Santos, ha presumido de proyecto de intermodal para la ciudad de Lugo. "Ya fue un ministro de Fomento, Pepe Blanco, el que firmó un protocolo en su día con el presidente de la Xunta y con el alcalde (Orozco por aquel entonces)", pero "en cuanto llegó el PP al Gobierno de España, cuando estaba en marcha el contrato de redacción del proyecto de intermodal, lo cancelaron".

Por ello, Santos se congratula de que "gracias a que hay un nuevo ministro de Fomento del Partido Socialista se licitará un nuevo proyecto de la intermodal de Lugo". "Por eso tenemos que pelear, para que en España siga gobernando el PSOE, porque cuando en España gobierna el PSOE a Lugo le va muchísimo mejor", ha dejado claro.

SOLUCIÓN PARA LA NIEBLA DE LA A-8 Y OTRAS INVERSIONES

En este acto, el ministro de Fomento se ha referido a otras inversiones en la provincia. Así, se ha referido a la problemática de la niebla en el Alto do Fiouco, en la autovía A-8, para anunciar que en este mes de marzo se espera formalizar el contrato para dar soluciones innovadoras, tras lo que comenzará la experimentación de prototipos a escala real.

Actualmente se cuenta con balizas que se activan al paso de los vehículos en un tramo de 500 metros y este año se extenderá a todo el tramo de cinco kilómetros afectados por las nieblas densas. Con ello, las horas anuales de desvíos por niebla podrán reducirse desde las 700 horas actuales a unas 100 horas, aproximadamente.

En lo tocante a más actuaciones, ha puesto en valor los 31 millones de euros invertidos en estos últimos meses en las obras de los tres tramos pendientes de la autovía A-54, entre Lugo y Santiago, con el horizonte de completarla en 2021.

Sobre la ciudad de Lugo, Ábalos indica que la Dirección General de Carreteras está evaluando el proyecto de pasarela de acceso al Estadio Anxo Carro, por lo que se prevé que este mes se pueda emitir la correspondiente autorización.

Asimismo, sobre la glorieta de conexión entre la N-VI con la calle Alfonso X, podrá aprobarse el proyecto e iniciarse las obras una vez que se pongan a disposición del Ministerio los terrenos, para lo que se mantienen reuniones técnicas.