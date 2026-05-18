Las obras de prolongación de la AG-59 cierran al tráfico el enlace de A Ramallosa durante seis semanas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de prolongación de la autovía Santiago-A Estrada (AG-59) cierran al tráfico el enlace de A Ramallosa desde este lunes y por un plazo de seis semanas.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, con este corte están cerrados al tráfico tanto el ramal de entrada como el de salida de la autovía en el enlace de A Ramallosa y la circulación se desvía por el enlace de Os Verxeles.

Este corte es necesario para los trabajos que se llevan a cabo en el enlace de A Ramallosa, que incluyen la ejecución de barreras de seguridad, señalización vertical, horizontal, así como de la disposición de aglomerado de la capa de rodadura del firme y la terminación de elementos de drenaje.

La Xunta destacó que, cuando estén finalizados los 7,5 kilómetros de la prolongación de esta autovía, el tiempo de viaje entre Santiago de Compostela y A Estrada se reducirá a 10 minutos y mejorará la seguridad vial.