Las obras 'Reconversión', 'A serie clopen' y 'TROMSO' encabezan las nominaciones a los Premios María Casares

Obra 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro - DIEGO SEIXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro (aspira a 11 galardones); 'A serie clopen', del Centro Dramático Galego (opta a 10); y 'TROMSO', de Morraoconto (opta a 7), encabezan las nominaciones a la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, que concede la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

Estos tres espectáculos serán los que compitan por los premios al mejor espectáculo, a la mejor dirección y a la mejor dirección de movimiento.

Un total de 17 espectáculos competirán en calidad de nominados por ganar alguno de los 16 galardones que se entregarán durante la gala de la 30ª edición de los María Casares, que este año se celebrará el 8 de abril, miércoles, en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

Así se ha dado a conocer esta tarde en Santiago durante la tradicional fiesta de nominados, la cual ha tenido lugar en la Cafetería Lasso del Auditorio de Galicia, un acto conducido por la actriz Chus Álvarez.

El espectáculo 'Reconversión' consigue 11 nominaciones: espectáculo, dirección, dirección de movimiento, actor protagonista, actor secundario por partida doble, actriz secundaria, texto original, espacio sonoro, iluminación y espacio escénico.

Por su parte, 'A serie clopen' aspira a diez categorías: espectáculo, dirección, dirección de movimiento, actriz protagonista, texto original, espacio sonoro, iluminación, espacio escénico, vestuario y maquillaje.

El tercer espectáculo que acapara mayor número de nominaciones es 'TROMSO', en siete apartados: espectáculo, dirección, dirección de movimiento, espacio sonoro, iluminación, espacio escénico y vestuario.

MÁS NOMINADOS

'Un deus salvaxe', espectáculo de Talía Teatro, opta a cuatro galardones (actriz protagonista, adaptación-traducción, espacio escénico y maquillaje). Le sigue 'Vitória, retrato dunha denuncia', de Iria Pinheiro, que peleará por tres premios (actriz protagonista, actriz secundaria y texto original).

Asimismo, 'Alta costura', de Elefante Elegante, compite en dos apartados (actriz secundaria y vestuario), como también lo hace 'Berenguela na gaiola', de Galeatro y Xarope Tulú (adaptación-traducción y espectáculo infantil), y 'O libro da selva, o musical', de Ártika Cía (maquillaje y espectáculo infantil).

Otras nueve cuentan con una nominación: 'Bibopalula. O espectáculo', de Ainé (mejor espectáculo infantil); 'Un tal Romeo', de aRamboia (actor protagonista); 'Mofa&Befa: Os dous de sempre', de Producións Teatráis Excéntricas (actor secundario), 'Mala vida e pior morte de Ricardo III', también de Excéntricas (actor protagonista), 'Coa cabeza nas nubes', de SÖA (espectáculo infantil); 'A metamorfose', de Sarabela Teatro (adaptación- traducción); 'A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica', de Tanxarina (espectáculo de títeres); 'Castelao, un corazón á intemperie', de Fantoches Baj (espectáculo de títeres), y 'Gabinete Mirabilia', de Pablísimo (espectáculo de títeres).

Los galardones están organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) y cuentan habitualmente con el apoyo y el patrocinio de entidades como la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación AISGE, la SGAE y Gadis.