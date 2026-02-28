Las obras del viaducto de la autopista Dozón-Ourense sobre la A-52 obligan a cortar el tráfico a partir del lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de mantenimiento del viaducto de la autopista Dozón-Ourense sobre la A-52 ocasionarán nuevos cortes de tráfico a partir de este lunes, 2 de marzo.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, a lo largo de la semana se ejecutará la segunda fase de los trabajos en la pila 4 del viaducto, siendo necesario el corte de la calzada derecha entre el enlace de Maside (AG-54) y la A-52, con desvío del tráfico por la N-541.

Así, el corte comenzará a las 8.00 horas de la mañana del lunes, día 2, y se mantendrá hasta las 13.00 horas del viernes, 6 de marzo.

Durante la ejecución de las obras, se dispondrá de señalización oportuna para orientar a los usuarios de la vía a través del itinerario alternativo indicado.