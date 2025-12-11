Los ocho detenidos por protestar contra Israel en La Vuelta declararon en los juzgados de Lugo bajo aplausos solidarios

LUGO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ocho lucenses detenidos en O Corgo por las protestas durante la celebración de La Vuelta comparecieron esta mañana de jueves en el juzgado de instrucción, acusados de desórdenes públicos.

Los ocho estaban citados para declarar a las 11.00 horas y fueron entrando uno a uno ante la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 2, pero prevamiente, a las 10.30, realizaron una concentración pacífica ante el edificio de la calle Armando Durán, apoyados por el grupo activista Lugo x Palestina.

En este acto estuvieron acompañados de otros colectivos afines, que mostraron su solidaridad contra los 8 detenidos con una pancarta y banderas palestinas y aplaudieron su entrada en el Juzgado como muestra de apoyo.

"Hubo más gente de la que esperábamos y fue una concentración muy familiar, en la que mucha gente se acercó a nosotros para hablar", señalo Simón García, portavoz del grupo de activistas investigados.

El grupo fue detenido en septiembre por interrumpir la etapa de La Vuelta ciclista a España a su paso por O Corgo, en la que se protestaba por la presencia del equipo israelí en la prueba deportiva, debido a la situación que se vivía en Palestina.

Simón García explicó que en la concentración y ante el juez defendieron "su derecho a manifestarse pacificamente" y también quisieron destacar la "presión desmedida a la hora de las detenciones y las amenazas de multas de hasta 5.000 euros".

Los ocho detenidos, que estuvieron detenidos en la Comandancia de la Guarda Civil, fueron soltados al día siguiente de los hechos y hoy pasaron a declarar sobre lo sucedido.