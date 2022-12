Ocupación por encima del 85% en la Ribeira Sacra y en torno al 70% en Lugo ciudad durante la semana de puente

LUGO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en la Ribeira Sacra se situará por encima del 85% en la sucesión de festivos del puente de la Constitución de esta semana, según datos que maneja el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real.

Estas son "estimaciones" a principios "de esta semana", aunque Real confía en que se supere esa cifra. De igual modo, se espera una ocupación del 70% para la ciudad de Lugo, así como del 55% para la comarca de A Mariña.

"Seguramente suban un poco porque no llovió, porque cuando llueve sí que se dan cancelaciones. Esos porcentajes van a ser mayores cuando se haga el balance final", ha augurado.

En cuanto a limitaciones en el gasto por la "ola inflacionista", el empresario lucense ha puntualizado que "más que limitar, se está controlando" el coste, que no es tan elevado como otros años.

"Las comidas de celebraciones no son como antes. Antes casi no pedías presupuesto, ahora se pide presupuesto y lo ajustan. Dadas las circunstancias no es un problema, aunque si se mantiene sí puede serlo", ha sentenciado.

Cheché Real ha justificado que "la subida de los carburantes y de la energía es el desencadenante de que se suban los productos" con los que trabajan. Sea como sea, el presidente de los hosteleros de Lugo se muestra optimista de cara a la campaña de Navidad, dado que "están subiendo las celebraciones empresariales y de pandillas".