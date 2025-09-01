La ocupación media en los alojamientos turísticos gallegos en agosto supera el 75%

Archivo - Decenas de personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de julio de 2025, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico gallegos en agosto ha alcanzado el 75,7%, según los datos registrados por el Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada), del Clúster de Turismo de Galicia.

Tal y como ha trasladado el clúster en una nota de prensa, a lo largo del mes se superó el porcentaje del 80% en diferentes jornadas con picos de más del 86%. Respecto a la duración de las estancias, la media fue de cinco días y el precio medio por noche se situó nos 118 euros, aunque se alcanzaron los 130 euros.

En cuanto al origen de las personas que visitan la Comunidad, el 76% son de procedencia nacional y cerca de un 23% internacionales. En cuanto a los países de origen de los viajeros internacionales, en primer lugar está Portugal, seguido de Reino Unido, Italia y Francia.

En el caso de los viajeros nacionales, Madrid es la Comunidad de origen mayoritaria, seguida de Galicia, País Vasco, Castilla y León y Cataluña.

Asimismo, las cifras de agosto superan las registradas en julio, mes en el que el porcentaje de ocupación se situó en cerca del 64%, con picos que superaron el 86% en el puente del Apóstolo. La estancia media del mes de julio, fue medio punto más baja que en agosto, con 4,5 noches y el precio medio por noche se situó en cerca de 91 euros, con noches que superaron los 100 euros.

Con relación a la procedencia, la mayoría de los visitantes, más del 74% fue de origen nacional y más de 24% nacionales. Los países de origen mayoritarios de los viajeros en julio fueron Portugal, Polonia, Reino Unido y Alemania en el caso de los visitantes de origen nacional, la cabeza está el turismo de interior, seguido del procedente de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Cataluña.