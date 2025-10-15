Las ocupaciones ilegales de viviendas en Galicia caen un 38% en el segundo trimestre

Archivo - Una persona graba con su móvil la manifestación contra la ocupación ilegal en el barrio del Sagrado Corazón, a 26 de febrero de 2022, en Lugo, Galicia, (España). Esta concentración bajo el lema ‘Por un Lugo libre de okupas’, ha sido convocada po - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Los concursos presentados en los juzgados gallegos aumentan un 27%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados gallegos ingresaron 15 demandas por ocupación ilegal de viviendas --en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social-- en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una caída del 37,5% frente a las 24 del mismo periodo de 2024.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de procedimientos por ocupación de vivienda en relación con la población es de 0,6 por cada 100.000 habitantes en Galicia, por debajo de la media estatal, que se situó en 1.

Por otra parte, los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año 320 lanzamientos, un 12,8% menos que en 2024. De ellos, 273, el 85,3%, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales descendieron un 3,2%.

Otros 32 correspondieron a ejecuciones hipotecarias --un 53,6 % menos que en 2024-- y, los 15 restantes, derivaron de otras causas. En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 10,1 lanzamientos derivados de la LAU; y 1,2, de ejecuciones hipotecarias.

En el conjunto del Estado, los lanzamientos realizados entre abril y junio descendieron un 11,3% respecto a las mismas fechas de 2024.

No obstante, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año aumentó un 26,3% con respecto a las mismas fechas de 2024. En el periodo estudiado se presentaron 274 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 217 del año anterior.

AUMENTO DE CONCURSOS

Los juzgados de lo Mercantil de Galicia registraron durante el segundo trimestre del año un total de 814 concursos, un 27% más que en el mismo periodo de 2024.

La cifra consolida la tendencia al alza de este tipo de procedimientos, que comenzó en 2018, debido, principalmente, al incremento de concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, explica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un comunicado.

Entre abril y junio, sin embargo, subió el ingreso de todos los tipos de concurso: los de personas naturales sin actividad empresarial crecieron un 26,8% interanual, pues se presentaron 681, frente a los 537 de 2024; los de personas jurídicas --empresas--, un 24,4 %, con 102; y los de personas naturales empresarias, un 40,9%, ya que se interpusieron 31.

En la comunidad se presentaron un total de 30 concursos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 37,2.

El 17 de agosto de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de juzgados de lo Mercantil, que hizo que los concursos de personas naturales no empresarias, que se venían conociendo por los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e instrucción, pasasen a ser competencia de los juzgados de lo Mercantil.

"Por ello, tiene más sentido realizar un análisis de los concursos por el tipo de persona, física o jurídica, a la que afectan, en lugar de por el tipo de juzgado que los conoce", apunta el TSXG.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2025 en los juzgados de lo Mercantil fue de 495, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En los mismos meses llegaron a la fase de convenio un total de tres concursos, un 50% más que hace un año, mientras que iniciaron la fase de liquidación 74, un 11,9% menos que en el mismo trimestre de 2024.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 10 expedientes, frente a los 17 del año anterior.

BAJAN LAS DEMANDAS POR DESPIDO

En el segundo trimestre de 2025 se registraron en los juzgados de lo Social 1.494 demandas por despido, cifra que muestra un descenso del 10,1% interanual.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 2.615, fue un 10,7% inferior al registrado en el mismo periodo de 2024.