La ola de gripe llega a Galicia antes de lo previsto, aunque con intensidad baja

Archivo - Dos hombres salen con mascarilla del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 10 de enero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha confirmado el inicio "precoz" de la ola de gripe, aunque destaca que, por el momento, llega con intensidad baja.

El departamento autonómico ha publicado este viernes en su página web el informa de actividad de las infecciones respiratorias agudas, correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre. En él destaca lo "inusual" de que arranque antes del inicio de la ola por virus

respiratorio sincitial (VRS).

Así, la ola de gripe se sitúa actualmente en intensidad baja y con tendencia creciente, situación semejante a la observada en otras comunidades del norte de España que también están experimentando un incremento inesperado de la transmisión de este virus ya desde el inicio de la campaña.

Como ya había ocurrido la semana pasada, se observa una predominancia y un aumento del porcentaje de positividad para el virus de la gripe tipo A, que normalmente afecta a la población de más edad y, por tanto, conlleva un mayor número de hospitalizaciones.

Según los datos de atención primaria, la tasa de consultas por gripe aumentó un 64% con respecto a la semana previa y se sitúa en 43,3 consultas por 100.000 habitantes.

Los grupos de edad con mayor tasa de consultas ha sido el de 0 a 4 años, seguido del de 5 a 19 años. En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana han ingresado 182 personas con gripe confirmada, esto es un 23% mas que la semana anterior.

Con todo, el grupo de mayores de 80 años fue el que presentó la tasa más elevada, con 29 ingresos por 100.000 habitantes (un 8% superior al de la semana anterior). Por área sanitaria, la tasa de ingresos ha aumentado en todas ellas excepto en la de Ferrol.

En lo que va de temporada de gripe se han notificado 590 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La consellería aprovecha para recordar la importancia de vacunarse, ya que esta protección reduce "de manera significativa" el riesgo de padecer gripe y sus complicaciones. De hecho, recuerda que en lo que va de campaña, más de 497.000 personas fueron vacunadas, entre ellas, el 75,6% de las personas de 80 y más años, y más de 72.000 niños.

Desde esta misma semana se está citando para vacunación a las personas de más de 60 años. Además, ya pueden solicitar cita a través de la App Sergas Móbil el personal de servicios esenciales y trabajadores con riesgo por exposición laboral, como pueden ser las personas que trabajan en granjas avícolas o porcinas.