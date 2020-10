Olano (PP) estima que los PGE "desfasados" de 2021 extenderán la crisis por "al menos" cinco años

El vicesecretario popular advierte de las "falsedades" de unos Presupuestos que repiten "los errores" de Zapatero en 2009

LUGO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha tachado este sábado de "absolutamente desfasados" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados para el próximo 2021, de los que ha estimado que extenderán la crisis económica por "al menos" cinco años.

En una rueda de prensa en Outeiro de Rei acompañado de la presidenta de los populares de la provincia de Lugo, Elena Candia, y otros dirigentes, De Olano ha asegurado que las cuentas "han sido superadas por la realidad" y van "en la línea contraria a lo que están haciendo el resto de países europeos, que es bajar impuestos y favorecer a los autónomos".

En este contexto, el también diputado popular ha alertado de que el proyecto presupuestario de la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "está basado en falsedades" y repite "los errores cometidos por Rodríguez Zapatero en 2009".

Además, ha acusado al Gobierno central de "mentir" cuando asegura que las subidas de impuestos afectarán solo a los ricos: "Se ríen de las clases medias y de los autónomos". "¿Los 17 millones de españoles con vehículo diésel, los que compran por Internet o tienen plan de pensiones son ricos?", se pregunta posteriormente.

Así, ha explicado que el PP apuesta por "aligerar la carga tributaria" a las empresas y a los autónomos frente a unos PGE que serán "la puntilla" para ellos y para 700.000 españoles afectados por los ERTE.

"UNA VENGANZA" CONTRA GALICIA

En clave gallega, Jaime de Olano ha afirmado que los PGE son "una venganza" contra Galicia después de que en las últimas elecciones generales los populares volviesen a ser la primera fuerza en la Comunidad.

Y ha retado al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a pronunciarse sobre si están "al lado de los gallegos o de Sánchez" ante unos PGE que son "los peores para Galicia de los últimos 15 años".

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta del PP lucense, quien ha explicado que estas cuentas "sacrifican los proyectos que tenía proyectados", ya que "solo contemplan" la finalización de la A-54, entre Santiago y Lugo.

En lo que respecta a la Autovía da Mariña (A-74), Elena Candia ha lamentado la "reducción del 87 por ciento" que aplica el Ejecutivo central al incluir "solo 400.000 euros" para esta infraestructura "comprometida desde hace 20 años". "En el Gobierno del Partido Popular se dejó todo encaminado para acabarla en el menor tiempo posible. Con semejante recorte, ni en 2021 ni en los años venideros", ha estimado.

Lo mismo ocurre, según ha denunciado Candia, con la A-56 (Autovía Lugo-Ourense), ya que "solo figura una partida de 450.000 euros".

"PAGO DE FAVORES"

Asimismo, los populares han expresado sus sospechas con que estos PGE "responden a un pago de favores a otras comunidades que le dieron el apoyo a Sánchez para poder gobernar", mientras que los socialistas lucenses con representación en las instituciones del Estado tienen un papel "muy limitado".

"No supieron estar a la altura, ya que no fueron capaces de defender las necesidades de Lugo. Desde luego, los lucenses y la provincia nada le debemos al PSOE de Madrid, de Galicia y de Lugo, ya que no solo nos quitan, sino que nos suben los impuestos", ha sentenciado.