La oposición acusa a la CRTVG de "represaliar a trabajadores", mientras la dirección defiende los cambios: "Habrá más"

Los grupos de la oposición han acusado a la dirección de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) de "represaliar a trabajadores" tras cambiar de departamento a cuatro periodistas, mientras que el director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha defendido que se trata de "un hecho cotidiano en todas las empresas del sector audiovisual" y ha avanzado que "habrá más cambios". "Todos los que la empresa considere oportunos para acomodar el plantel", ha asegurado.

El cambio de dos trabajadores de la redacción de la Radio Galega a las redacciones de Informativos de la TVG y al departamento web, así como de otros dos de la tele a la radio, ha sido uno de los temas que ha centrado la Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG celebrada este lunes en la Cámara gallega.

Allí, la diputada socialista Noelia Otero ha explicado que se han sucedido varios traslados "drásticos" e "inexplicables" de profesionales que "llevan en algunos casos tres décadas en un área". Para la parlamentaria del PSdeG, estos cambios se han producido porque "se negaron a cambiar una información" o "por pedir explicaciones por la parálisis de un reportaje sobre deficiencias en un centro de enseñanza".

Además, Otero ha afirmado que en el marco del Consello de Administración se le trasladó al director xeral que parase estos traslados que "no tenían ningún tipo de explicación o argumento" y que, en su opinión, "contribuyen a un clima que ya era suficientemente complicado". "El clima laboral es ya absolutamente insoportable", ha asegurado.

Del mismo modo se ha pronunciado en esta comisión la diputada del BNG María González Albert, que ha criticado que "represalien a trabajadores" y que el motivo no sea "mejorar la rentabilidad del medio", sino "más bien lo contrario".

Asimismo, al igual que Otero, González Albert ha afirmado que hubo consejeros del Consello de Administración de "su propia línea ideológica" que le pidieron que "pusiera freno" a estos traslados, algo que Sánchez Izquierdo ha negado.

"Suponiendo que fuese verdad, ahí no deja de haber una cierta contradicción. Me tienen dicho aquí que yo soy un mamporrero del PP y, en esta ocasión, ¿no lo soy? ¿En que quedamos?", ha replicado.

En su intervención, Sánchez Izquierdo, que ha comenzado disculpándose por haber aplazado su comparecencia el pasado martes 28 de febrero debido a una afonía, se ha mostrado "sorprendido" ante estas acusaciones, ya que considera que estos traslados son "un hecho cotidiano en todas las empresas del sector".

El director xeral del ente público desde el año 2009 ha defendido que no se realizan cuatro cambios "de un día para otro" obedeciendo a "casuísticas particulares". Asimismo, ha negado que los traslados hayan tenido relación con la "supuesta manipulación informativa" y ha argumentado que la decisión fue tomada "una semana antes de que hubiera un incidente entre un redactor de la Radio Galega y uno de sus jefes".

"No sé qué concepción pueden tener de los redactores de la CRTVG, pero les aseguro que son capaces de desarrollarse con soltura en cualquier tarea, como muestran a diario infinidad de redactores. Además, en estos casos no hay afectación de horarios, ni de categorías laborales, ni de salarios", ha expuesto Sánchez Izquierdo.

En esta misma línea, el director xeral ha reiterado que los redactores de la Corporación pública tienen "formación y capacidad suficiente" para desempeñarse "en cualquier área".

"Tiene que comprender que yo mantenga que seguiremos tomando decisiones de gestión ejecutiva allí donde sea menester. Los procesos de actualización tecnológica así nos obligan. No hacerlo sería una irresponsabilidad organizativa total", ha insistido.

Sobre la huelga del pasado lunes, Sánchez Izquierdo ha pedido que no se hable de los trabajadores de la CRTVG "en su conjunto", ya que "uno de los dos sindicatos mayoritarios no secundó estas movilizaciones". "No es algo que preocupe o haga cambiar de rumbo a esta dirección porque el tiempo hasta hoy parece que dio la razón a las decisiones de la dirección", ha destacado antes de defender que la salud laboral es "motivo de máximo seguimiento" por la dirección.

"Es un movimiento minoritario de trabajo, que para ustedes son los únicos que defienden los medios públicos. Lo que es más que evidente es que no estamos hablando de un movimiento espontáneo ni que procure una supuesta independencia y ni mucho menos apolítico", ha aseverado.

PLURALIDAD EN LAS TERTULIAS

Por otra parte, la diputada del BNG también ha preguntado al director xeral por la pluralidad en los espacios de opinión y tertulias de la corporación pública. En este sentido, González Albert ha censurado que los temas a tratar se centren en "la agenda política de Madrid" y "en el argumentario del PP", así como "en la promoción de Rueda y de Feijóo".

Así, ha cuestionado que haya "pocas mujeres" participando en estas tertulias y también que haya opinadores de estos programas que "tienen origen gallego y no tienen la capacidad de hablar gallego". "Nos cuesta entender que no sean capaces de encontrar gente que hable gallego en la radio pública", ha reprochado.

En este contexto, Sánchez Izquierdo ha defendido que cuentan con "numerosos espacios de análisis política" con un equipo "amplio y plural" que manifiestan "dentro de su libertad de expresión las opiniones que les suscitan los temas de actualidad".

Del mismo modo, ha afirmado que los participantes en las mesas de tertulias cuentan con "una destacada trayectoria profesional" y "reflejan las distintas variedades políticas presentes en la sociedad", "evitando meter personas con relación orgánica o laboral con partidos".

En cuanto a colaboradores que utilicen el castellano, Sánchez Izquierdo ha sostenido que "están en su derecho" y que, en todo caso, "solo hay un comentarista regular que habla deliberadamente en castellano".

PRESENCIA DE PONTÓN EN LOS TX

También en esta Comisión, María González Albert ha denunciado "la escandalosa manipulación de los informativos a favor del partido que gobierna la Xunta y que lidera la oposición en el Estado".

Para afirmar esta cuestión, la diputada ha explicado que realizaron un seguimiento del Telexornal Mediodía y Serán durante los meses de diciembre y enero analizando el tratamiento informativo a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, confrontándolo con el tratamiento al líder de la oposición en el Estado, el popular Alberto Núñez Feijóo.

Lo que detectaron, ha señalado, es "manipulación" y "un uso partidista de los telexornais". "Una manipulación obscena", ha sentenciado.

Según ha afirmado, desde que Feijóo ocupa el puesto de líder de la oposición, los informativos de la CRTVG "cambiaron la escaleta" y ahora "siempre comienzan con informaciones estatales".

Para el director xeral, la comparación entre el líder de la oposición en España y en Galicia "no es homologable". "Podría entenderlo si lo comparan con el anterior líder de la oposición en España", ha argumentado. En cualquier caso, ha expuesto que Feijóo "nunca ha sido entrevistado" desde que ocupa el puesto de presidente del PP nacional, mientras que Ana Pontón ha sido entrevistada "dos veces en lo que va de año".

En este sentido, también ha compartido que desde el inicio de la temporada, en septiembre de 2022, fueron entrevistados "nueve representantes del Ejecutivo central".

También ha concretado que el 60% de los contenidos informativos de política fueron dedicados a política gallega, un 25% a política estatal y un 15% a internacional. Por el contrario, la parlamentaria del BNG ha asegurado que la media de las informaciones que hablan de Pontón es de "19 segundos", mientras las declaraciones de Feijóo duran, de media, "46 segundos".