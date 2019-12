La oposición insta a Feijóo a abandonar las "excusas" y reabrir ya el paritorio del hospital de Verín

Publicado 16/12/2019 14:23:56 CET

El PP no ve "incoherente" que se plantee ahora reabrir el paritorio si "cambian" las circunstancias y se cubren las plazas de pediatra

Los grupos de la oposición con representación en la Cámara gallega han coincidido este lunes al emplazar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a abandonar las "excusas" y a decretar la reapertura del paritorio del hospital de Verín.

De este modo, PSdeG, Grupo Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto han abordado las declaraciones realizadas por el máximo mandatario autonómico el pasado jueves, cuando Feijóo se abrió a reabrir reactivar el paritorio de Verín si se cubren las plazas de pediatría convocadas de nuevo.

A este respecto, en su comparecencia ante los medios, el líder del PSdeG, Gonzalo Callabero, ha considerado que "Feijóo está engañando de forma continua" en lo que respecta a este servicio, en una suerte de "tómbola" en la cada día dice "una cosa distinta".

"Que si no hay seguridad, que no hay médicos...", ha censurado el líder de los socialistas gallegos, para concluir que este caso "ejemplifica la política de recortes que Feijóo está aplicando en el ámbito sanitario, especialmente en el medio rural" y el hecho de que "su palabra no vale nada".

"En función de sus intereses, dice una cosa y la contraria", ha reprobado Gonzalo Caballero, que considerado que "Galicia no tiene un presidente de la Xunta a la altura de la confianza que los gallegos merecemos".

"VICTORIA DE LA CIUDADANÍA"

Para Luca Chao (Común da Esquerda) el cambio de postura de Feijóo sobre este servicio se trata de "una victoria clara de la ciudadanía movilizada" en la comarca de Monterrei, además de evidenciar la "improvisación constante" que, dice, caracteriza al gobierno que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

"Que use los argumentos que quiera, saludamos cualquier rectificación", ha señalado en una rueda de prensa celebrada este lunes en la Cámara gallega, donde ha instado al presidente gallego a cesar al titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. "Ya han pasado tres semanas sin que lo haya hecho", ha apostillado.

"YA NO VALEN LAS EXCUSAS"

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también ha instado al máximo mandatario autonómico a "rectificar" y reabrir el paritorio y las urgencias pediátricas del hospital de Verín.

"Ya no valen más excusas", ha asegurado la jefa de filas del BNG, que ha considerado que el cierre de los servicios afectan a los derechos de las mujeres y de la infancia y solo responde a una "decisión política" que esconde "intereses económicos".

Así, ha considerado que "no es casual" que se cierre este servicio mientras se anuncia la apertura de un paritorio privado en la localidad portuguesa de Chaves. Por ello, ha acusado a Feijóo de "no defender" los intereses de las mujeres ni de la infancia y de ejercer en la práctica de "intermediario de la sanidad privada".

"INSUFICIENTE Y TRAMPOSO"

Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, ve "un gesto positivo" el "inicio de la rectificación" pero cree que es "insuficiente y tramposo" porque "no se puede supeditar el cierre del paritorio a lo que diga el servicio de ginecología, que abogaban por cerrarlo".

Por ello, ha reclamado la "reapertura incondicional" del servicio, al tiempo que ha asegurado que "no se cubrieron" las plazas de pediatría en el hospital de Verín "por su perfil". "Si esas plazas fuesen interinididades en vez de temporales, si tuviesen incentivos... tendríamos una situación diferente", ha aseverado.

LOS POPULARES DEFENDERÁN ENMIENDAS

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, no ve falta de "coherencia" en la actitud de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo al frente, y ha defendido que se plantee ahora analizar la reapertura del paritorio si se logran cubrir las dos plazas de pediatría que quedaron desiertas en junio y se han vuelto a convocar, siempre que también lo aconsejen los especialistas.

Antes del pleno en el que se abordarán diversas iniciativas sobre el paritorio, Puy ha avanzado que, por la vía de la enmienda, el Grupo Parlamentario Popular defenderá -en la línea de lo comprometido por Feijóo-- la necesidad de garantizar las prestaciones sanitarias "con la mayor seguridad para los usuarios" y, "siempre que se pueda", con la mayor proximidad.

Puy ha subrayado la importancia de seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios porque "lo primero es la seguridad de los pacientes" y ha añadido que "lo ideal es que esa seguridad se garantice en un nivel de proximidad con los pacientes".

En esta coyuntura, se ha reafirmado en que no ve falta de "coherencia" por parte de Feijóo en abrirse a reactivar el paritorio si se cubren las plazas de pediatras y así lo aconsejan los profesionales médicos, puesto que habría un cambio de circunstancias.

"Si cambian las circunstancias y hay más capacidad de asistencia en pediatría, y se puede garantizar la seguridad... Si las sociedades médicas ven factible la reapertura del paritorio, estamos a favor", ha esgrimido, antes de insistir en que los populares, con sus enmiendas, demandarán a la Xunta que "amplíe la cartera de servicios" del hospital.

En cuanto al ofrecimiento del Ayuntamiento de Verín de casa gratis para los pediatras que acepten incorporarse al hospital, ha recordado que las matronas gallegas han activado una campaña para intentar captar a estos profesionales "en todo Europa", lo que, a su modo de ver, evidencia que hay un problema más extenso de falta de pediatras.

"El problema va más allá de que tengan acceso a una vivienda", ha reflexionado, antes de concluir que, en todo caso, le parece "muy bien" todo lo que contribuya a "mejorar la asistencia sanitaria en el hospital comarcal de Verín".