La oposición no acude al pleno de Ourense y acusa al alcalde de "irresponsable"

Jácome justifica su celebración al asegurar que escuchó a "los especialistas sanitarios" y porque no hubo "contactos estrechos"

OURENSE, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ourense, PSOE, BNG y Ciudadanos, no han acudido este lunes el pleno debido al positivo en COVID-19 detectado en un asesor del alcalde, al que han acusado de "irresponsable" por no aplazar la convocatoria.

En declaraciones a los periodistas antes del pleno, a las puertas del Consistorio, los portavoces de la oposición, Rafa Villarino (PSOE), Luis Seara (BNG) y Pepe Araújo (Cs) han explicado su decisión de no asistir al pleno.

Por su parte, el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, ha expuesto su postura durante una breve intervención al inicio de un pleno que se ha solventado en unos 20 minutos.

GRUPO DE LA OPOSICIÓN

Por parte del PSOE, Rafa Villarino ha reivindicado estar "representando la responsabilidad en esta ciudad", así como "la defensa de los funcionarios" y "de la salud".

Por el contrario, ha censurado el comportamiento del "bigobierno" de Democracia Ourensana y PP, que, en un momento en el que existen activos en torno a 200 casos de contagiados por Coronavirus en Ourense, "en vez de actuar de forma ejemplarizante, lo que hace es intentar ocultarlo".

Al respecto, ha recordado que la oposición solicitó información sobre la idoneidad o no de celebrar el pleno, pero "ese informe no aparece por ningún sitio", de ahí que se pregunten "sobre la base de qué se está actuando". "¿Con una iluminación del alcalde?", ha inquirido.

En este sentido, ha subrayado que la "suspensión cautelar del pleno" se podría haber adoptado "sin ningún problema" y ha añadido que "lo peor no es la falta de ejemplo", sino que los trabajadores "están trabajando cuando tuvieron contacto con una persona contagiada".

"¿Qué más se debe hacer para que alguien intervenga?", ha concluido, aludiendo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al de la Diputación, José Manuel Baltar.

En nombre del BNG, su portavoz, Luis Seara, ha afirmado saber "que se estaba ante un gobierno incompetente" e "incapaz", pero ha criticado que "también" actúa de forma "absolutamente irresponsable". "Tanto que es capaz de jugar con la salud de las personas sin importarle lo más mínimo", ha incidido.

"Los portavoces de la oposición estamos esperando alguna explicación al respecto", ha llamado la atención, antes de advertir de que la oposición cree que "no se dan las condiciones para acudir al pleno" pues no hay "ninguna garantía".

En su opinión, si el pleno no se aplaza, habiendo otro convocado para el 11 de septiembre, es "porque priman más los intereses de partido que la salud de las personas", y "con la salud de las personas no se puede jugar ni frivolizar".

El portavoz de Cs, Pepe Araújo, ha avisado de que "parece que vale todo" con un "alcalde desnortado" y "haciendo trastadas que dejan en muy mal lugar la imagen de esta ciudad".

Así, ha lamentado la "situación de inseguridad terrible" y ha apelado a "ver si alguien se centra y pone contra las cuerdas al alcalde" dentro de su propio partido.

EL ALCALDE

Ya dentro del Consistorio, Jácome ha tomado la palabra para "aclarar el motivo" por el que se celebró finalmente el pleno, y ha relatado que tras conocerse el positivo, el viernes, "automáticamente" fue comunicado a Recursos Humanos, que a su vez lo dio a conocer a las autoridades sanitarias.

"Yo como alcalde me intereso personalmente del tema y al final, a las nueve y media o diez de la noche, recibo una llamada de una coordinadora COVID que me explica la situación", ha expuesto.

Según ha contado el alcalde ourensano, esta persona le dijo que su asesor, el contagiado, había sido "examinado y consultado" y que después de estas pesquisas "entienden que en el ámbito laboral no hay necesidad de activar ningún tipo de protocolo, ya que no ha habido contactos estrechos".

En este contexto, ha criticado que la oposición "pide un informe", cuando, según ha dicho, no lo hay pues las autoridades sanitarias no lo emiten en caso de no considerar necesaria la adopción de medidas. "No se da informes a los que no tienen que hacer nada", ha asegurado.

A su juicio, con su comportamiento, "la oposición demuestra que les da igual aplazar" un pleno. "Como alcalde tengo que actuar escuchando a lo que me ha dicho la coordinadora COVID. No voy a actuar según me diga la oposición, sino los especialistas sanitarios", ha finalizado.