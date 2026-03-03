La oposición preguntará a Rueda por proyectos industriales y vivienda en un pleno en el que comparecerá Fabiola García

El parlamento gallego debatirá crear una comisión de investigación sobre Altri, que el PPdeG da a entender que frenará - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la oposición preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la próxima sesión plenaria, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo, sobre los proyectos industriales del Gobierno gallego y por las políticas de vivienda autonómicas.

En concreto, tal y como han detallado este martes los grupos en las ruedas de prensa posteriores a la junta de portavoces, Ana Pontón cuestionará al titular del Ejecutivo si tiene "algún proyecto industrial para Galicia o va a seguir instalado en el fracaso y en la propaganda", poniendo como ejemplo la iniciativa de Altri.

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Alfonso Rueda sobre la situación de la vivienda en Galicia y las medidas que los socialistas creen que debe adoptar la Xunta para garantizar el acceso real de la ciudadanía a una vivienda digna.

Según ha avanzado la viceportavoz del Grupo Socialista Elena Espinosa, reclamarán "planificación, compromisos concretos y resultados" porque, ha añadido, "la oferta pública para compra o alquiler sigue sin dar respuesta a la dimensión real del problema".

DEBATE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ALTRI

Además, el primer punto del orden del día de la sesión plenaria será el debate de la solicitud del BNG de crear una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de Altri en Palas de Rei.

La viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha reivindicado que impulsan esta comisión para insistir en que la Xunta debe "dar muchas explicaciones" alrededor de esta iniciativa y a raíz de la sentencia del TSXG que cuestiona la modificación de la protección de los terrenos donde se pretendía instalar el proyecto.

"Queremos saber qué informes técnicos avalaron o justificaron esa desprotección y cuándo se toma la decisión de descatalogar esa zona de la Serra do Careón, ¿antes o después de que el PP decidiese impulsar a través de Impulsa y Altri ese acuerdo secreto?", ha cuestionado Rodil antes de preguntarse si forma parte de "esas contrapartidas que seguramente incluía ese acuerdo secreto".

Por su parte, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, ha manifestado que el PPdeG intentará "evidenciar los intereses espurios" que, a su juicio, motivan la solicitud de los nacionalistas y que también reclamaba el PSOE, pero no podía plantearla al no contar con el número de diputados necesarios que para ello establece el reglamento de la Cámara gallega.

A preguntas de los medios sobre si facilitarán la creación de esta comisión, Pazos Couñago ha defendido que la bancada popular "puede poner un poco de sentido común" y frenar "una deriva" que, ha añadido, le parece "muy perjudicial".

En su opinión, si el PP "fuese favorable a apoyar permanentemente las peticiones de comisión de investigación" formuladas por los grupos de la oposición "ocuparían la inmensa mayoría de la actividad de este Parlamento".

COMPARECENCIA CONSELLEIRA E INICIATIVAS PP

Además, el pleno de la próxima semana incluye la comparecencia, a petición propia, de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para valorar la actividad en materia de igualdad de su departamento y de todo lo que tiene que ver con el 8M, tal y como ha destacado el portavoz popular.

Asimismo, Pazos ha expuesto que el Grupo Popular presentará una iniciativa sobre el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, donde, ha lamentado, "se constata la discriminación del Gobierno de Pedro Sánchez a Galicia". Por ello, instarán al Ejecutivo central a que "agilice una respuesta a las necesidades" de los proyectos que quieren implantarse en Galicia.

En cuanto a las preguntas al Gobierno, los populares se interesarán por la recuperación de las antiguas instalaciones de la ETEA en Vigo, por los acuerdos de la Xunta con las organizaciones agrarias respecto al tratado UE-Mercosur y solicitarán información sobre el programa PARTBIV, de la Consellería do Mar.

INICIATIVAS OPOSICIÓN

Por su parte, el BNG llevará al pleno una interpelación al Gobierno para aclarar "cómo se tomó la decisión ilegal de desproteger" el entorno de la Serra do Careón tras rechazar el PP la petición de los nacionalistas de que compareciese Alfonso Rueda para dar explicaciones sobre el hecho de "desproteger la zona de amortiguación de esta área".

Además, los nacionalistas presentarán una moción sobre la caída de la productividad marisquera en las rías gallegas, especialmente en la ría de Muros y Noia, e iniciativas sobre una estrategia para la atención a la salud de las mujeres y sobre las demandas que la Xunta debería trasladar al Gobierno en relación con el sistema de actualización salarial del personal empleado público.

Por otro lado, el Grupo Socialista incluye una interpelación sobre los servicios de Urgencias, preguntarán al Gobierno gallego por temas relacionados con sanidad, entre otros, y propuestas en relación con medidas para el sector primario gallego afectado por el acuerdo UE-Mercosur y ante el "crecimiento de la desinformación y de los discursos de odio por razón de género".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, llevará a pleno una moción para demandar a la Xunta un plan de choque para la provincia de Ourense que incorpore "todo lo necesario para evitar los efectos de los incendios, así como incrementar el presupuesto en este ámbito.