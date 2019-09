La oposición rechaza una posible prórroga de los presupuestos y acusa a Feijóo de hacer "partidismo" con las cuentas

Publicado 09/09/2019 13:46:02 CET

Puy reconoce que la Xunta "tiene margen" para elaborar las cuentas avisa de las "dificultades" derivadas de la situación política estatal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición con representación en la Cámara gallega han rechazado una posible prórroga de los presupuestos autonómicos y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de hacer "partidismo" con esta cuestión para "confrontar" con el Gobierno estatal.

Los representantes de las distintas fuerzas políticas se han referido este lunes a las palabras pronunciadas por Feijóo en una entrevista concedida a 'La Voz de Galicia', en la que asegura que "por prudencia" no puede "garantizar" que vaya a presentar un presupuesto para el 2020 por lo que no descarta una posible prórroga de las cuentas de este año.

Al respecto, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leieceaga, ha considerado que el titular del Gobierno gallego "está en condiciones" de ir "adelantando tiempo" y preparando las cuentas autonómicas. Así, ha recordado que, en otros ejercicios en una situación política similar y "antes de que se aprobase en España el techo de gasto", la Xunta introdujo en Galicia los presupuestos.

"Feijóo sabe que hay una voluntad de solución de esta cuestión --por parte del Ejecutivo estatal-- y que la forma más fácil de resolverlo es que exista un gobierno en España con todas las funciones", ha asegurado en una intervención en la que ha expresado que "no tira la toalla" y que espera que "pueda haber un gobierno funcionando la próxima semana".

"Confío en que una vez que se clarifique la gobernabilidad en España, se solucione alguno de los problemas que están relacionados con esto", ha manifestado. Con todo, de no haber gobierno, ha subrayado que el PSdeG considera que "hay que resolver el problema de las entregas a cuenta" y que "debe haber una solución plenamente operativa este año".

"Si no lo hay --gobierno en el Estado--, el ministerio de Hacienda tiene que dar una solución", ha incidido en una comparecencia ante los medios en la que se ha preguntado sobre la posibilidad de que Feijóo rechace presentar unas cuentas nuevas para "no someterse a debate en el Parlamento sobre los presupuestos antes de las elecciones".

"DECLARACIONES IRRESPONSABLES"

Por su parte, en otra rueda de prensa ofrecida este lunes, la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, ha calificado de "auténtico despropósito" las declaraciones "irresponsables" efectuadas por el presidente de la Xunta.

"Las hemos leído con absoluta sorpresa... Esperemos que de explicaciones al respecto sobre si está trasluciendo algún tipo de chantaje o si porque no haya gobierno en el Estado el Gobierno gallego deja de tener responsabilidad y funciones", ha argumentado.

Asimismo, ha asegurado que el propio Alberto Núñez Feijóo afirmó que tenía intención de "acabar el mandato". "Entonces, deberá presentar los presupuestos en plazo y forma", ha exigido.

POSTURA DEL BNG

Por su parte, al igual que Leiceaga, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recordado que, "en otras ocasiones", Feijóo puso en marcha los presupuestos sin tener las previsiones y en momentos en los que no había gobierno estatal.

"Es una mala solución", ha señalado sobre la posibilidad de que se prorroguen las cuentas al tiempo que ha criticado que Feijóo utilice la cuestión de forma "partidista" en lugar de defender los intereses de Galicia.

"Se necesita un gobierno que gobierne y no que tengamos a un presidente enrocado a ver si hace mejor oposición que Casado", ha apuntado.

"BUSCAR RÉDITO POLÍTICO"

En esta línea, el portavoz del Grupo Mixto y dirigente de En Marea, Luís Villares, también ha criticado el "uso partidista" de la cuestión y ha considerado que el asunto de las entregas a cuenta "debería solucionarse definitivamente y no buscando el rédito político a corto plazo".

Asimismo, ha recordado que su formación propuso al Partido Popular modificar la Ley de gobierno, la "norma estatal que establece, entre otras cosas, que puede y que no puede hacer un gobierno en funciones".

De este modo, ha abogado por clarificar en la ley "qué puede hacer" y "qué no puede hacer" un gobierno en funciones "para evitar que se anden echando a la cara informes de parte, tanto de la Abogacía del Estado como de los servicios jurídicos de la Xunta".

"Lo que no puede ser es que el Estado autonómico quede pendiente de si existe o no un gobierno central, para nosotros esa es la solución de fondo", ha manifestado en una intervención en la que ha considerado que la Xunta no necesita prorrogar sus cuentas. "Tiene capacidad para aprobar un presupuesto", ha señalado.

POSTURA DEL PPDEG

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha reconocido que el Gobierno gallego "tiene margen" para elaborar las cuentas si bien ha asegurado que "es más complicado" cuando "están sin resolver" las actuales entregas a cuenta y hay "incertidumbre" sobre una posible repetición electoral en el Estado.

Al respecto, ha recordado que "dada la estructura técnica y que los ingresos dependen del gobierno central" se "dificulta" su elaboración. "No hay comunicación de las entregas a cuenta, el año pasado si la hubo, el gobierno de España si recauda y gasta pero no lo transfiere. Es complicado ponerse a trabajar en un presupuesto", ha apuntado.

Por último, dada la situación política estatal, ha urgido "una solución" y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de dar falsas ilusiones" sobre una posible solución de este asunto antes de finales del mes de diciembre.