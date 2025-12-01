La oposición rechaza que la Xunta recurra a "guetos" y "centros de concentración" para acoger a menores migrantes

Archivo - Fachada del edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes, a 20 de septiembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG y el BNG han coincidido este lunes rechazar que el Gobierno gallego recurra a "guetos" y "centros de concentración" para acoger a los menores migrantes y han considerado necesario poner en marcha un modelo "integrador" que respete los derechos de este colectivo.

En primer lugar, en declaraciones a los medios y después de que la conselleria de Política Social, Fabiola García, asegurase el domingo en una entrevista en la Cadena Ser que la Xunta valora crear más centros específicos para acoger menores migrantes como el de Monforte de Lemos (Lugo), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lo ha calificado de "absoluta vergüenza".

El jefe de filas del PSdeG ha señalado que se habla de que Galicia acoja a unos 300 menores migrantes, una comunidad con más de 300 ayuntamientos y se ha preguntado si la Comunidad no es capaz de ofrecer "un panorama diferente de acogida" para estos niños y niñas que vienen de sus países "huyendo del terror y del hambre".

Besteiro, que ha recordado el pasado emigrante de Galicia, ha censurado que la única respuesta del Partido Popular sea crear "centros de concentración", una "línea" en la que "no se debería entrar" sobre todo cuando "existen medios" y la Xunta renuncia a fondos como los 23 millones puestos a disposición por el Estado para la construcción de escuelas infantiles.

"Dicen que no hay dinero, pero lo que hay es una incapacidad para gestionarlo y una forma de entender el mundo de los menores migrantes de una forma absolutamente horrible", ha dicho Besteiro, que ha censurado el "desprecio" de la Xunta y ha acusado al PPdeG de "comprar ideas negacionistas" e "estar impregnado de la ideología de la ultraderecha".

EL BNG RECHAZA CREAR "GUETOS"

Por su parte, le viceportavoz parlamentaria Olalla Rodil ha considerado que las palabras de Fabiola García dejan en evidencia que el Gobierno gallego "no hizo absolutamente nada para atender las necesidades del sistema de protección de menores" que ahora asegura "tener saturado".

La dirigente del BNG ha asegurado que la creación de estos centros responde a una "decisión política" del PPdeG que "atenta contra los derechos humanos de las personas menores que tienen derecho a ser acogidas en un modelo inclusivo e integrador" y no "segregador" que "separe según la procedencia, el origen e incluso el color de piel".

Frente a esto, el Bloque Nacionalista Galego ha instado a la Xunta a poner los recursos necesarios para garantizar un sistema inclusivo e integrador.