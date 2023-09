La oposición ve en el "propagandista" bono a familias para gastos deportivos el inicio de la campaña de las gallegas

El PP defiende que "el objetivo" de la medida es "fomentar el deporte" y que tendrá "un impacto positivo" en las familias gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han calificado de "propaganda" el bono de 130 euros para compra de material deportivo para familias que tengan hijas o hijos federados, un anuncio, para la oposición, "electoralista" con el que creen que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado el "pistoletazo de salida" a la campaña de las elecciones gallegas que deben celebrarse en los próximos meses.

El anuncio realizado por Rueda en el acto con sus conselleiros celebrado el pasado lunes en Santiago ha tomado protagonismo en las comparecencias de prensa posteriores a la junta de portavoces que ha dado forma al próximo pleno ordinario del Parlamento gallego, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre.

Allí, los portavoces de la oposición, el nacionalista Luís Bará y el socialista Luis Álvarez, han criticado el "ejercicio de propaganda" que, a juicio de ambos, supuso el acto de inicio de curso político organizado el lunes por el Ejecutivo autonómico, que interpretan como el arranque de la precampaña para los comicios autonómicos que han de celebrarse, en caso de no haber adelanto, en 2024.

"Es muy difícil contentar a la oposición, que está en el no por el no y en la negativa constante a cualquier propuesta", ha rebatido el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos Couñago, que ha añadido que BNG y PSdeG realizan "propuestas que no apoya nadie" y que, dice, "deben de ser pensando en la bondad y en la efectividad por atender a seres de luz".

En esta línea, Couñago ha incidido en que es "soprendente" que "se pongan palos en las ruedas" cuando se adoptan medidas como esta, orientada, según el popular, a "apoyar a las familias" y "fomentar" la práctica deportiva.

"CAFÉ PARA TODOS"

Antes de que el portavoz del grupo que sustenta al Gobierno gallego cerrase la ronda de comparecencias ante los medios, el portavoz socialista en la Cámara, Luis Álvarez, puso el foco en que la medida anunciada por Rueda el lunes supondrá un desembolso de 16 millones de euros repartidos "para todo el mundo" con independencia del nivel de ingresos de las familias, tanto para "las que tienen rentas de 12.000 euros" al año como para la que alcanzan "los 120.000".

Ese modelo de "café para todos", ha continuado Álverez, fue el argumento empleado por el PP para argumentar su rechazo a una iniciativa llevada al pasado pleno por el PSdeG que reclamaba el regreso al sistema de gratuidad universal de los libros de texto que, para los populares, constituye un sistema "injusto" porque de él se benefician las familias con ingresos elevados.

"La precampaña de Rueda, que se viene larga, nos va a costar a los gallegos una millonada", ha aseverado el socialista, rebatido más tarde, a preguntas de los periodistas sobre esta crítica, por su homólogo en el Grupo Popular con que las medidas deben ser juzgadas por sus "objetivos" y que, en este caso, estos son "fomentar la vida saludable de todos".

"Lo mismo que cuando se toman determinadas medidas en materia demográfica, lo que intentamos es animar al conjunto de la población a facilitar las condiciones para que aumente la demografía en nuestro país. Para que aumente porque hay más facilidades para todos, independientemente de las rentas, de conciliar y demás", ha apuntado Pazos Couñago, que ha censurado que se comparen "medidas diferentes" que tienen "objetivos diferentes".

"SUBEN LAS ACCIONES DE NIKE Y ADIDAS"

Después de sentenciar que el Gobierno gallego "está instalado en la propaganda" con la que, dice, Rueda intenta "dirigir" un ejecutivo al que ve "con el depósito en la reserva", el diputado del BNG Luis Bará ha tirado de ironía para afirmar que con la medida anunciada el lunes "suben las acciones" de las marcas de prendas y material deportivo.

A renglón seguido, Bará ha afirmado que Rueda y su equipo están "desconectados de la realidad", por lo que les ha recomendado quem, ya que "tiene una mochila ya muy pesada", "compren un mapa y una cantimplora" para "orientarse" en el final de la legislatura.