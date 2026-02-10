Las oposiciones de Educación arrancarán el próximo 20 de junio en Galicia

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Oferta de empleo público - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Educación, conformada por las organizaciones sindicales CIG, CC.OO., ANPE y UGT, han analizado este martes el decreto de oferta pública de empleo y la orden de convocatoria de las pruebas de las oposiciones de este año, que arrancarán el 20 de junio.

De este modo, la previsión es que todos los exámenes estén finalizados el 19 de julio y, a continuación, se adjudicarán los destinos provisionales para que los docentes se incorporen a sus puestos en septiembre.

Tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa, son un total de 1.601 plazas en 42 especialidades las que se ofertan en esta convocatoria. Del total de las plazas, casi el 87%, un total de 1.388 plazas son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna.

Por cuerpos, en el de maestro se convocan 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de secundaria 852 en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP. Las 213 plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.

Consultada por Europa Press tras finalizar la Mesa Sectorial de este martes, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado que la Consellería de Educación "no admitió ninguna propuesta" porque "traía todo más que masticado y fue un puro trámite".

"Así, vamos a mantener más que nunca las movilizaciones, porque tenemos claro que cualquier modificación que se está haciendo este curso es fruto de las movilizaciones", ha advertido, a la vez que ha adelantado que este trimestre convocarán jornadas de huelga.

En este contexto, ha detallado que, durante la Mesa, el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, ha avanzado que antes de que termine este curso llevará a Mesa Sectorial una propuesta para reducir el horario del profesorado en secundaria.

Cabe recordar que el pasado viernes la Xunta acordó junto a CC.OO., ANPE, UGT y CSIF avanzar en la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria --todo ello en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego firmado a finales de 2023--.

RECHAZO AL "MODO DE PROCEDER" DE LA XUNTA

En esta línea, el secretario general de Pública de CC.OO Ensino, Borja Campos, ha insistido en que el sindicato rechaza "el modo de proceder" de la Consellería de Educación en la negociación de la oferta de empleo público.

"Anunciar la cantidad de 1.601 plazas, así como las especialidades y el importe exacto de la distribución de plazas para cada turno y especialidad, semanas antes de la Mesa Sectorial y a los medios de comunicación, constituye, en nuestra opinión, una falta de respeto a las organizaciones sindicales que forman dicha mesa, así como a toda la oposición", ha aseverado.

Por otro lado, ha valorado positivamente que la Administración lleve a la Mesa Sectorial una modificación del Convenio Interino, ya que no deberán presentarse a oposición, pero ha advertido de que "la eliminación de la obligación de comparecer debe ir acompañada de una reducción del número de opositores por tribunal, de manera que la labor de los tribunales sea más ágil y beneficie al resto de opositores".

Otra "modificación importante" en la Mesa Sectorial está relacionada con la creación de una aplicativo para hacer los llamamientos a interinos sustitutos, de modo que estos llamamientos no se hagan por teléfono sino a través de una aplicación informática.

"ES COMPLICADO ENTRAR EN UNA NEGOCIACIÓN REAL"

También en declaraciones a Europa Press, el presidente de ANPE Galicia, Julio Trashorras, ha coincidido en criticar que "no hubo ninguna modificación importante" respecto a la convocatoria de las oposiciones.

"Pero ya contábamos con eso porque es la tendencia habitual de los últimos años, es decir, una vez que se hace el anuncio público es muy complicado entrar en una negociación real de lo que son, pues, número de plazas o especialidades. No hay margen para negociar", ha relatado Trashorras.

Algo en lo que ha coincidido el secretario de UGT-Ensino, Cristóbal Salgueiro, que ha insistido en afear a la Xunta el modo de anunciar la oferta de empleo público.

"Nosotros criticamos el anuncio previo a sentarse con las organizaciones sindicales para una posible negociación o distribución", ha subrayado. "No hay grandes novedades porque no hay negociación, básicamente", ha concluido.