Las oposiciones del Sergas de este domingo reúnen en su turno de mañana a 1.100 personas, un 78 % de los inscritos

Oposición del Sergas celebrada el 8 de noviembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

PONTEVEDRA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Feiral Internacional de Silleda (Pontevedra) acoge este domingo una nueva jornada de oposiciones del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en la que están llamadas a participar 9.496 personas. El turno de mañana ha reunido a 1.167 opositores, un 78,16 % de los que estaban inscritos.

La convocatoria corresponde a las categorías de médico de admisión y documentación clínica, con cinco plazas ofertadas; técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, con nueve puestos disponibles; trabajador social, con 57 plazas, y mecánico, con otras cinco.

La previsión es que el turno de la tarde, programado para las 16.00 horas, sea más multitudinario, con un total de 8.003 personas admitidas frene a las 1.493 de la mañana.

Según los datos desgranados por la Consellería de Sanidade, correspondientes al primer turno, 41 de los 57 convocados para médico de admisión y documentación clínica realizaron el examen; 63 de los 91 admitidos en técnico superior en sistemas y tecnologías de la información; 858 de los 1.068 en trabajador social, y 205 de los 277 inscritos en mecánico.

MOVILIZACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVAS

Por otra parte, UGT ha convocado a las 15.00 horas de esta tarde una movilización de auxiliares de la función administrativa en la escalinata del recinto ferial, coincidiendo con las oposiciones de este grupo.

Entre las demandas exigidas, exigen el reconocimiento de los puestos del subgrupo C2, "que actualmente están desempeñando funciones propias del subgrupo C1", según el sindicato. Además, también reclaman la convocatoria de un concurso específico y que estas reivindicaciones sean abordadas de manera inmediata en la mesa sectorial.

MÁS DE 10.000 OPOSITORES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Las pruebas de acceso al sistema sanitario público gallego concluirán el próximo fin de semana (14 y 15 de noviembre), con la realización de unos ejercicios a los que están llamados a participar 10.172 opositores.

En este caso, el recinto acogerá a los 34 aspirantes a la categoría de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (seis plazas); a los 655 admitidos de la categoría de farmacéuticos de atención primaria (31 plazas); a los 196 odontólogos también de primaria (ocho plazas); a 104 aspirantes a técnico en gestión en sistemas y tecnologías de la información (nueve plazas), y 181 admitidos a las pruebas de calefactor (siete plazas).