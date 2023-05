La opositora en A Lama que denunció el intento de "enchufar" a un candidato del PP alerta de nuevas "irregularidades"

Auxiliar bibliotecaria en el Ayuntamiento desde hace 23 años, denuncia "cambios" en el tribunal e irregularidades formales en otro ejercicio

PONTEVEDRA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Cristina Villaverde, la opositora que denunció "irregularidades" para cubrir la plaza de auxiliar bibliotecario en el Ayuntamiento de A Lama (Pontevedra) con el fin de "enchufar" al candidato del PP en Ponte Caldelas, Antón Xil, ha alertado de nuevas prácticas "irregulares" en el segundo ejercicio del proceso realizado el 2 de mayo y de "cambios" en la composición del tribunal.

Villaverde ha recordado que, a cinco días de que la Ley de los Interinos de 2021 entrase en vigor, el gobierno local que dirige el popular Jorge Canda convocó la oposición para la plaza que ella ocupa desde hace 23 años. Para ello se constituyó un tribunal con "la mayoría de representantes de ayuntamientos del PP", a los que, por su trabajo, sostiene que está vinculado el aspirante en cuestión laboralmente: dos funcionarios municipales de Cerdedo-Cotobade y uno del de Campo Lameiro.

Según su relato, este recibió la nota más alta en el primer examen, con un 7,80, "a pesar de no tener titulación específica o de experiencia profesional alguna relacionada directamente con la plaza de auxiliar bibliotecario e informador juvenil". Villaverde se quedó con un 5,6 de nota y el resto de aspirantes suspendieron.

Tras el segundo ejercicio, la opositora ha convocado de nuevo a los medios para realizar nuevas denuncias de "irregularidades" encaminadas, ha recalcado, para "enchufar" al que, por ahora, se mantiene como su único rival por la plaza convocada.

Por ejemplo, ha denunciado que hubo "cambios" en la composición del tribunal y que, en concreto, se sustituyó a la secretaria titular que participó en el primer ejercicio. "Evidentemente se ha producido un gran revuelo y doy por hecho que algunas personas que, de buena fe, se prestaron a formar parte de ese tribunal han decidido apartarse", ha esgrimido, antes de añadir que ha presentado una instancia en el Ayuntamiento para que se le explique "con detalle" las personas integrantes del Tribunal e "incidencias que se hayan producido".

"Tras la sustitución de la secretaria, ya podemos afirmar que absolutamente todos los miembros del tribunal que participaron en la segunda prueba, llegan de municipios con alcaldes a los que el señor Xil factura. Si a eso le añadimos la relación de proximidad personal con esos alcaldes y la relación de militancia política en el mismo partido está todo dicho. Y que cada cual saque sus conclusiones sobre la imparcialidad del tribunal y del propio proceso selectivo", ha afeado.

Del mismo modo, ha esgrimido que "se reprodujeron las irregularidades formales" en el segundo ejercicio realizado el pasado 2 de mayo. "Los exámenes volvieron a colocarse abiertos sobre la mesa boca abajo, por lo que no fueron abiertos ante los opositores, lo que contraviene, por segunda vez, lo establecido en todo proceso garantista. Tampoco podíamos sacar ningún borrador de lo escrito y, por último, no lacraron ni firmaron ante los opositores el cierre de los sobres", ha ejemplificado.

También ha denunciado que los enunciados de las preguntas a desarrollar eran confusos y que una integrante del tribunal "estuvo hablando sin parar durante los primeros 15 minutos". "Hasta que yo misma tuve que solicitarle que por respeto mantuviera silencio, pues solo restaban 15 minutos de la prueba, y resultaba imposible concentrarse, pensar y escribir con claridad las respuestas", ha apostillado.

EL ALCALDE LA HA INVITADO HA DENUNCIAR

La opositora se queja de la situación mientras que el regidor, Jorge Canda, le ha sugerido que denuncie si cree que alguna cuestión no se ha hecho adecuadamente, según recoge 'La Voz de Galicia'. Ella se queja de que "hace unos días emitió un comunicado con el que pretendía responder" a su denuncia pública, pero sin "dar la cara"

"Mientras a mí pretenden ponerme en la calle con este concurso-oposición viciado, negándose a estabilizar mi plaza tras 23 años de servicio, al mismo tiempo están funcionarizando a la abogada del CIM de A Lama", se ha quejado también la opositora, quien expresa su agradecimiento por el "apoyo y solidaridad" de los vecinos de A Lama.

"Yo no soy más que una bibliotecaria de un pequeño pueblo del rural gallego, que no podía esperar tan grande injusticia después de 23 años de servicio y cuando, con 62 años, estoy ya a las puertas de la jubilación. Y, claro está, tampoco me esperaba la ola de solidaridad que he recibido", ha zanjado.