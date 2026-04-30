Ortigueira recibe casi 100 años después el Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asiste á presentación do Privilexio Rodado de Ortigueira. Teatro do Príncipe (Ortigueira), 30/04/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

A CORUÑA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Privilexio Rodado, datado el 20 de septiembre de 1255, documento del monarca Alfonso X el Sabio, ha vuelto este jueves al municipio de Ortigueira (A Coruña) casi un siglo después.

Este documento del siglo XIII fue clave en la organización de la Galicia medieval, ya que permitió a Ortigueira constituirse como villa bajo la dependencia directa del rey, eludiendo la influencia de la nobleza gallega. Es el documento original mediante el cual el monarca Alfonso X otorgó el fuero de Benavente a la localidad y le concedió el derecho a puerto.

En este hito fue fundamental la figura del instructor de Enrique III, el ortegano Pedro Gallego. El Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio y la posterior Confirmación de Enrique III de Castilla son dos piezas documentales que constituyen uno de los pilares fundacionales de la identidad local.

La historia de estos pergaminos es accidentada: tras ser robados del archivo municipal en el siglo XIX, fueron localizados en Madrid en la década de los setenta por Camilo José Cela, quien los adquirió para su colección personal y pasaron posteriormente a formar parte de los fondos de su fundación.

RUEDA AGRADECE LA "GENEROSIDAD" DE LA FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicó este jueves la preservación del patrimonio documental como pilar de la identidad gallega durante el acto de entrega al Ayuntamiento de Ortigueira del Privilexio Rodado de Alfonso X y de la confirmación de Enrique III de Castilla.

"Si por algo nos conocen en el mundo es por nuestra identidad, y la imagen de Galicia se explica municipio a municipio", afirmó.

En un Teatro da Beneficencia lleno de vecinos, Rueda --acompañado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos y el alcalde de la localidad, Valentín Calvín (PP)-- celebró que estos documentos regresen a la villa "donde todo empezó", en respuesta a una reclamación histórica de la localidad.

El mandatario valoró "la generosidad" y la "agilidad" con que la Fundación pública Camilo José Cela, propietaria de los fondos gracias al afán coleccionista del Nobel, acordó su cesión en régimen de comodato al municipio. Los pergaminos revisten un alto valor histórico para la villa del Ortegal.

El 'Privilexio Rodado', fechado en 1255, concede la carta foral --conocida como Foro de Benavente-- por la que se otorga a Ortigueira el título de villa y el derecho a puerto. Por su parte, la confirmación de Enrique III, datada en 1405, ratifica dichos privilegios.

POTENCIA CULTURAL

Durante su intervención, Rueda vinculó esta iniciativa con la "apuesta del Gobierno gallego por recuperar y cuidar la potencia cultural" de Galicia.

En esa línea, recordó los 30 millones de euros destinados este año a bibliotecas y museos, así como los 22 millones de euros de inversión en protección del patrimonio histórico, artístico y cultural. "Hay todo un tejido económico en torno a las industrias culturales que en Galicia está creciendo cada vez más", subrayó.

El presidente gallego agradeció además la labor de los cronistas oficiales para mantener viva la memoria y expresó su deseo de que el préstamo de los documentos se prolongue "muchísimos siglos". Rueda adelantó que la cultura y la tradición propias serán un eje central de cara al Xacobeo 2027, al que definió como "el gran año de exponernos al mundo". "Los pueblos que no conocen su historia no entienden lo que son ni hacia dónde tienen que ir", sentenció.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ya valoró esta semana este acontecimiento como un logro histórico para el municipio, fruto de una larga reivindicación.