Os viaxeiros e pernoctaciones extrahoteleiras crecen preto do dobre en Galicia en novembro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Os viaxeiros e pernoctaciones extrahoteleiras --apartamentos turísticos, cámpings, casas rurais e albergues-- creceron preto do dobre en novembro en comparación cun ano antes en Galicia, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En concreto, houbo un total de 48.007 viaxeiros en novembro de 2022, o que supón duplicar a cifra do mesmo mes de 2021 (24.509). Así mesmo, realizáronse 78.764 pernoctaciones, un 72% máis que as 45.765 dun ano antes.

Nesta estatística que non ten en conta os datos de hoteis, os albergues son os que rexistran maior volume de turistas e de crecemento, con especial incidencia do Xacobeo. E é que as pernoctaciones foron 36.047, o que se traduce en subir máis de catro veces que as 8.767 dun ano antes. Igualmente, os 28.492 viaxeiros son tres veces máis que os 8.212 do penúltimo mes de 2021.

Os apartamentos turísticos tamén crecen en viaxeiros (9.486) e pernoctaciones (26.776). En cambio, hai unha caída de pernoctaciones en casas rurais --que pasan de 14.479 a 13.588-- así como en cámpings --de 2.968 a 2.353--. No entanto, as casas rurais gañan viaxeiros.