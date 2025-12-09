Óscar Casas y Ana Jara presentan en Pontevedra 'Me has robado el corazón': "Fue una aventura preciosa rodar en Galicia"

Óscar Casas y Ana Jara en Pontevedra este martes. - BEA CISCAR-EUROPA PRESS

Los actores Óscar Casas y Ana Jara han presentado este martes en Pontevedra su nueva película 'Me has robado el corazón', estrenada el pasado viernes en cines tras filmar en distintas localizaciones gallegas: "Fue una aventura preciosa rodar en Galicia".

Arropados por gran parte del equipo artístico del film, entre los que se encuentran Xurxo Carreño, Lucía Veiga, Francis Lorenzo o Antonio Pagudo, los actores han puesto en valor su trabajo a lo largo de la geografía gallega: "Fue una aventura muy bonita rodar en Galicia".

La película, una idea original del pontevedrés, Alberto Arruty, se inspira en un hecho real ocurrido en Estados Unidos, y cuenta la historia de Eric (Óscar Casas), un joven ingeniero, que tras conocer a Vera (Ana Jara) en una aplicación de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Casas y Jara han puesto en valor que la película se trata de una comedia romántica de las que a veces "faltan en el cine", para salir con sensación de "querer enamorarse".

Jara ha destacado el "regalo" de poder conocer el Entroido de Verín e incluirlo en la película. "Lo disfruté muchísimo", ha apostillado ante los medios de comunicación.

"Poder grabar aquí, toda mi familia es de aquí, mis abuelos, mis tíos, mis padres, mis hermanos mayores, volver a Galicia, es la primera vez que pude grabar aquí. Ha sido bonito. Se juntan muchas emociones, los paisajes, lugares que conozco, que he podido conocer y descubrir", ha puesto en valor Óscar Casas, hermano del también actor Mario Casas.

Él ha animado a todos ciudadanos a que acudan a ver la película, que pretende "robarte el corazón" y "sacarte una sonrisa" para "irte feliz del cine".

Entre humor, ha sido preguntado sobre su trabajo para aprender acento gallego. "Lo he hecho con el mayor respeto posible. Posiblemente algunos me odiéis por mi acento gallego, pero prometo que lo he hecho con todo el respeto posible", ha reivindicado, mandando "un biquiño" a toda Galicia.