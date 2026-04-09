Óscar López traslada "todo el apoyo" a Puente tras el informe sobre Adamuz: "Nunca un ministro dio tantas explicaciones"

Archivo - Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). A 17 de febrero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Los operadores ferrovi - Pedro Funes - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha trasladado "todo el apoyo" al titular de Transportes, Óscar Puente, tras conocerse el informe de la Guardia Civil que confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

"Hay una investigación en curso y de verdad no creo que nunca jamás un ministro de Transportes haya dado más explicaciones", ha defendido López, a preguntas de los periodistas tras un acto sobre inteligencia artificial en Bergondo (A Coruña).

En esta línea, el ministro ha asegurado que Puente "seguirá dando" explicaciones y ha instado a "respetar la investigación en curso". "Ha hhabido más accidentes de tren, pero nunca un ministro que haya dando tantas explicaciones", ha reiterado, a cuestiones sobre peticiones de dimisión.

Así las cosas, le ha mandado "todo el apoyo" y ha indicado que ve preciso "esperar" a que estén listas "las conclusiones de la comisión de investigación".