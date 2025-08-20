Óscar Puente avanza que la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid podría recuperarse a partir de las 17.00 horas

Varias personas esperan con maletas, junto a los carteles de salidas, en la estación Chamartín Clara Campoamor, a 19 de agosto de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado que la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid podría recuperarse a partir de las 17.00 horas.

Así lo ha comunicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde ha detallado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Galicia podría autorizar la circulación alrededor de las 12.30 o 13.00 horas, con lo que podría retomarse el servicio a partir de las 17.00 horas.

Detalla Puente que el Cecopi de Zamora autoriza la circulación al notificar un solo foco incendiario "muy lejos" de la línea y que el de Galicia informa también de uno solo, en Vilariño, donde ya hay equipos de extinción trabajando para apagarlo.

"Por tanto, todo parece indicar que, con cierta prudencia, podríamos iniciar el servicio en la tercera ventana (17.00 horas aproximadamente)", señala.

Apunta también que ya disponen de autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban "apagados" por orden de Protección Civil.