El Ourense Film Festival acogerá el estreno en Galicia de la nueva película de Paula Cons, dentro de su sección oficial

OURENSE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ourense Film Festival (OUFF) en su 30ª edición, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, ha seleccionado ya los 10 largometrajes, uno más que en la edición anterior, que entrarán en competición en la Sección 'Panorama Galicia', enfocada esencialmente en la producción cinematográfica de la comunidad.

Entre ellos, destaca la película de Paula Cons, 'Mi Ilustrísimo Amigo', que tendrá su estreno en Galicia dentro del marco del festival, tras haber sido premiada como mejor película en el Berlin Women Cinema Festival. Además, el OUFF proyectará la nueva cinta de Lois Patiño, 'Ariel, ya seleccionada en el Festival de Róterdam.

Según ha destacado el festival en un comunicado, se trata de una "muestra sólida" que permite "poner en valor la diversidad de la creación gallega actual", contando con la participación de varios directores ourensanos, como Iván Castiñeiras y su filme 'Deuses de Pedra' --premiada en certámenes como Documenta Madrid o Play-Doc-- y Paula Veleiro con 'Te separas mucho' (ganadora del premio AMAE en el Festival de Cine de Gijón).

Fuera de concurso, el OUFF proyectará también la película 'Filmei paxaros voando', de la directora Zeltia Outeiriño, ganadora del Premio Mestre Mateo a Mejor Documental en la pasada edición.

Esta sección, ha añadido, "se consolida como un espacio fundamental para el descubrimiento y la celebración del cine gallego y de las historias contadas desde Galicia". El festival se organiza en colaboración con la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.