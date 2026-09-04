Ourense marca un día más las máximas en Galicia, con 38,6 grados

Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026. - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ourense ha marcado un día más la temperatura máxima en Galicia, con 38,6 grados, solo un poco por debajo de los 38,9 registrados este jueves.

La Xunta mantenía activada para este viernes la alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense han estado en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Además de en Ourense, las temperaturas máximas de la comunidad también han afectado a Ribas de Sil (Lugo), donde se han alcanzado los 37,4 grados, y a Verín, donde los termómetros han alcanzado los 37,3 grados.