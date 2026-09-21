Ourense roza los 39 grados a dos días del inicio del otoño, en una jornada con varios incendios en Galicia

Una persona rellena botellas de agua en una fuente pública, a 4 de septiembre de 2026, en A Cañiza, Pontevedra, Galicia (España). La Xunta ha informado de la activación, este viernes, de la alerta roja (nivel 3) en el interior de la provincia de Pontevedr - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ourense ha marcado la máxima temperatura de Galicia este lunes, con 38,5 grados a las 18,00 horas. A dos días de que comience oficialmente el otoño, el 23 de septiembre, la comunidad gallega vive alertas por calor y registra varios incendios en diferentes municipios.

Por un lado, un incendio afecta al municipio coruñés de Porto do Son, parroquia Ribasieira. Comenzó a las 14,42 horas de este lunes y calcina más de 20 hectáreas. Trabajan siete helicópteros y cinco aviones, entre otros medios de la Xunta.

Mientras, el incendio en Gondomar (Pontevedra), parroquia de Donas, comenzó minutos antes de las 16,45 horas del lunes. Quema unas 12 hectáreas.

Por su parte, un conato de incendio, de 0,3 hectáreas, ha quedado extinguido en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín (Ourense), después de comenzar a las 17,10 horas ha quedado extinguido a las 19,15 horas.

Igualmente, la Consellería do Medio Rural explica a Europa Press que se ha reavivado a las 18,16 horas de este 21 de septiembre un fuego declarado durante la madrugada en el municipio de Pontevedra, en Santa María de Xeve. Por el momento no existe estimación de superficie afectada.

El Ministerio para la Transición Ecológica, asimismo, ha informado del envío de medios aéreos a los fuegos de Porto do Son y Pontevedra para trabajar en coordinación con la Xunta contra el fuego.

Además, la alerta roja por calor se mantendrá activa para este martes en el interior de la provincia de Pontevedra.