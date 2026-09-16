Pacientes del CHUS denuncian accesos "totalmente colapsados" y su impacto en la asistencia a las citas

Foto de uno de los accesos al CHUS este miércoles - ASOCIACIÓN DE PACIENTES E USUARIOS DO CHUS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS ha denunicado el "colapso" permanente de los accesos al Hospital Clínico compostelano, "agravado" estos días por obras "no indicadas".

En un comunicado recogen la queja de una paciente que esta mañana acudía a una cita programada cuando se encontró con "colas imposibles" que le impedían acudir a la cita.

La asociación destaca que la situación era "previsible" cuando comenzaron las obras de ampliación del CHUS y del centro de protenterapia.

"Se sabía desde el inicio de las licitaciones en octubre y diciembre del 2022 que el número de plazas de aparcamiento en superficie quedaría reducido en más de 600 y que era necesario anticiparse con medidas que garantizasen que no se vería afectado el acceso físico a un servicio básico y esencial como es la sanidad", alegan.

Insisten en que las plazas ya eran "insuficientes" antes del inicio de las obras "y tan solo se adoptó alguna medida paliativa parcial y exigua con ellas ya iniciadas".

La consecuencia de todo esto, explican, es el incumplimiento de las citas programadas, un mayor tiempo de espera en las salas para ser atendidos fuera de hora, riesgo de suspensión de la cita, anticipación en horas en la salida cuando no se reside en Santiago, aumento de las demoras en los servicios de ambulancias y mayor discriminación para pacientes con movilidad reducida, que ven las zonas de acceso reservadas "invadidas" por todo tipo de vehículos.

Ante esta situación, reclaman que se adopten las medidas provisionales necesarias para poner fin a una situación "fruto de la improvisación y de la falta de planificación".