Paco Vázquez reivindica que seguirá "levantando la voz" frente a los que le "niegan la posibilidad del bilingüismo"

Jaime Mayor Oreja presenta en Santiago Neos, "una alternativa cultural basada en los principios del humanismo cristiano"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de A Coruña y exembajador de España en el Vaticano Paco Vázquez ha reivindicado este martes que seguirá "levantando la voz" frente a los que, ha asegurado, le "niegan la posibilidad del bilingüismo".

"Vivo en una ciudad en la que mi Ayuntamiento se dirige a mí en gallego; en una provincia en la que la Diputación se dirige a mí solo en lengua gallega; y en una Comunidad en la que se dirigen a mí únicamente en gallego. Se niega la posibilidad del bilingüismo y yo seguiré levantando la voz", ha expresado.

Paco Vázquez ha pronunciado estas palabras en el Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, en la presentación de Neos, "una alternativa cultural basada en los principios del humanismo cristiano", que impulsa, entre otros, el exministro del PP Jaime Mayor Oreja o la expresidenta del PP en el País Vasco, María San Gil.

Durante su intervención, el exregidor de A Coruña ha señalado que, 45 años después, vuelve a "levantar la voz" para "defender la libertad, la convivencia y la tolerancia", así como para "denunciar el totalitarismo" que, ha insistido, "se está intentando imponer" en España.

"FRENTE A UNA MODA DOMINANTE"

El evento ha dado comienzo con un vídeo y con la posterior intervención del concejal del PP en Santiago José Antonio Constenla, que ha ejercido de anfitrión y ha desgranado los puntos clave de Neos, que nace, ha señalado, "frente a un proyecto social y político que constituye una verdadera moda dominante" y cuyo objetivo, ha concretado, "es el de sustituir, reemplazar y destruir un orden social basado en los fundamentos cristianos, cuna de la civilización occidental".

"Se trata de un proyecto totalitario basado en el relativismo, donde todo es bueno o malo según interesa, y con un discurso que no admite réplica: a quien no lo acepta se le etiqueta de antidemócrata, insolidario o insensible", ha remarcado Constenla.

Los ejes de Neos, resumen, se basan en la defensa de la vida, de la verdad, de la dignidad de la persona y la familia, de la libertad, de la nación de España y de la corona.

A continuación, tras esta presentación ante unas 200 personas, Jaime Mayor Oreja, ha manifestado que este proyecto nace para "hacer frente a la crisis de la verdad" que, en su opinión, "vive hoy España". Un país, ha añadido, que "ha estado determinado por la violencia terrorista más de 50 años" y que, ahora, "transita a la mentira".

"No podemos pensar que el mal menor, que es la mentira, sea la solución de nuestra España y por el contrario decimos que el mal menor, como siempre, consolida el mal", ha reflexionado el exministro popular.

"ALTERNATIVA EN LOS FUNDAMENTOS"

Así, ha señalado que Neos "no nace para hacer política de partido", sino para "hacer una alternativa en los fundamentos". Por eso, ha afirmado que nace "no solo para resistir, denunciar o para derogar las leyes, que ojalá se deroguen", en referencia a normas como la 'ley trans' o la 'ley animalista', o a la sustitución del delito de sedición.

En esta línea, ha reivindicado que NEOS no quiere ser parte de "un silencio cómplice". En este sentido, ha señalado la "falta de referencias permanentes" y "la falta de fe" como las causas de lo que hoy, ha insistido, se vive en el país.

Durante el acto también se ha llevado a cabo una mesa de debate bajo el nombre 'La Defensa de la Vida y la Dignidad de la Persona', en la que se han tratado temas como el derecho al aborto, la legalidad de la eutanasia, la ley trans o la situación del matrimonio y la familia.

También ha tomado la palabra el catedrático de Filosofía de la Universidade de Santiago de Compostela Marcelino Agis Villaverde, que ha expuesto 'Las raíces cristianas del Camino'.

DEFENSA DE LA TRANSICIÓN

Acto seguido, ha sido el turno del letrado coruñés Ignacio Bermúdez de Castro que se ha mostrado convencido de que si Alberto Núñez Feijóo preside España derogará la Ley de memoria democrática, ya que, ha defendido, la Transición "es igual a reconciliación".

Asimismo, ha pedido no comparar a Franco, "aunque está claro que fue un dictador", con Hitler o Stalin. "No nos van a dar lecciones los que comen de la mano de los etarras y de Bildu. Los españoles de bien no les podemos dar importancia porque les queda apenas poco más de un año para seguir fastidiándonos la vida", ha aseverado.

El evento de presentación de Neos en Santiago de Compostela ha concluido con la intervención de María San Gil y con el himno de España y el himno de Galicia, momento en el que todos los asistentes se han puesto en pie para escucharlo.