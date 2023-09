Padres de Vigo protestan por la privatización del servicio de conserjería de colegios: "No lo podemos consentir"

VIGO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Padres y madres de Vigo se han concentrado en la mañana de este jueves delante del CEIP Illas Cíes de Coia para protestar por la privatización del servicio de conserjería de varios colegios de la ciudad: "No lo podemos consentir".

Convocados por al Federación Olívica de Asociaciones de Padres y Madres de centros escolares de Vigo (Foanpas), decenas de personas han acudido a las puertas del centro para pedir al Ayuntamiento que no privatice este servicio municipal.

Con gritos de 'No, no, no, a la privatización', padres y madres y representantes de varios sindicatos, como UGT o la CIG, han puesto en valor el trabajo de los conserjes, siendo "imprescindible" su presencia en los colegios.

"No entendemos que ahora que hay una lista pública donde hay 50 personas que pueden cubrir los puestos vacantes, el Ayuntamiento pretenda privatizar el servicio", ha lamentado la presidenta de Foanpas, Iria Salvande.

Preguntada sobre si se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para hablar del tema, Salvande ha dicho que sí lo han intentado, pero que "no han tenido ninguna noticia" de la Administración, pese a que han pedido una reunión con el responsable de Educación.

Por todo ello, han anunciado que se concentrarán en más colegios de Vigo para protestar por esta situación. El jueves que viene, día 28 de septiembre, será el turno del Igrexa-Candeán, donde acudirán a las 19,00 horas.