Paralizan hasta el 15 de julio el desahucio en A Coruña de una mujer ucraniana y sus cuatro hijos

La mujer ucraniana con cuatro hijos menores, asomada en la ventana de la vivienda tras el aplazamiento del desahucio. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de una mujer ucraniana y sus cuatro hijos menores, en la calle Vicente Alexandre de A Coruña, ha sido paralizado y pospuesto hasta el próximo miércoles, día 15, a las 09.00 horas

"Es una solución provisional", ha afirmado el abogado de la afectada, Antonio Vázquez, en declaraciones a los medios de comuncación. "Tenemos que presentar en Servicios Sociales del Ayuntamiento la solicitud firmada por Marta -- su defendida -- para que se le aplique el sistema de emergencia habitacional", ha explicado.

"Es un aplazamiento voluntario", ha especificado. De este modo, la parte ejecutante -- particular propietario de la vivienda -- "accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00". "Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves", ha concretado.

En cuanto al nuevo domicilio, ha avanzado que "podría ser entregado mañana o el lunes". Podrá morar en él, según ha detallado, por "un plazo de seis meses" y con un "compromiso de búsqueda activa de otra solución".

"Sus características no las conocemos, solo sabemos que es una vivienda compartida", ha señalado para recalcar que el consistorio les ha puesto "entre la espada y la pared". "Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos".

Por su parte, esta madre ucraniana ha salido a la ventana de su piso para agradecer el apoyo de la ciudadanía. Lo ha hecho tras criticar que el consistorio "cerró los ojos" ante su caso y no le ofreció una alternativa "hasta ayer" y lo ha hecho, en su opinión, "para cubrirse las espaldas". "Los Servicios Sociales están para proteger y ayudar y me estaban amenazando todo el rato", ha asegurado.

MUESTRAS DE APOYO

Ha sido en un ambiente tenso, con más de un centenar de personas sentadas ante el portal del domicilio para tratar de impedir esta medida judicial. Estaban convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. También con presencia de más de una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Ambas organizaciones han denunciado que la Xunta le comunicó a esta madre que si el desalojo "se ejecuta sin una alternativa habitacional, retirará la custodia de los menores y estos serán separados en distintos recursos de protección".

Beatriz García, miembro de dicha plataforma, ha apuntado al "afán especulativo de la vivienda", en declaraciones a Europa Press. "Hay mucha gente que necesita casa y no la tiene", ha asegurado. En este sentido, ha incidido en que "nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos".

"No solo se va a quedar sin casa sino también sin hijos porque la solución que le dan es que cada hijo vaya a un centro de menores disperso por toda Galicia", ha denunciado.

Así, Antonio Vázquez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que lleva de alquiler dos años en este piso. "Inicialmente, contaba con una ayuda de la Cruz Roja que complementaba sus ingresos laborales reducidos y a raíz de perder esa ayuda no pudo hacer frente a los pagos", ha relatado. "La demanda de desahucio de la arrendadora concluyó con una sentencia de desalojo".

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

Fuentes del consistorio herculino consultadas por Europa Press han manifestado que le han ofrecido a la mujer "además de distintas ayudas sociales en estos años, alternativas de vivienda en diversas ocasiones". "La última, ayer -- miércoles -- pero no ha aceptado", han apostillado.

A este respecto, el letrado ha tildado de "inaudita" la actuación municipal. "La reunión fue ayer, a menos de 24 horas del acto del desahucio", ha confirmado para criticar que se trató de una "mera oferta verbal, sin detallar la ubicación y sus características".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la movilización, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en que "el problema de la vivienda es muy gordo en esta ciudad".

"Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, evidentemente, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir y pagar un alquiler asequible", ha manifestado.

Además, ha criticado que "la Xunta, con competencias en este campo, no está haciendo nada". "No había que trabajar contrarreloj sino con una solución encima de la mesa desde que se conoce el desalojo", ha apostillado.

MOVILIZACIÓN

Más de un centenar de personas, sentadas frente al domicilio, han coreado desde las 09.00 hasta las 11.00 horas lemas como 'alquiler social, derecho universal', 'contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia' o 'hoy es Marta, mañana puedes ser tú'.

Además, en la ventana del piso colgaba una pancarta en la que se podía leer '12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional'.