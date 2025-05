El Parlamento gallego pide al Gobierno un sistema coordinado de matrícula entre las facultades de Medicina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha aprobado este viernes una iniciativa, impulsada por el Grupo Popular y apoyada por el PSdeG pero que ha contado con el voto en contra del BNG, que reclama al Gobierno de España que cree, junto a las comunidades autónomas y a las universidades, un sistema coordinado de matrícula entre las facultades de Medicina.

La proposición no de ley defendida en la Comisión 4º, de Educación e Cultura por el diputado del PPdeG y exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha destacado que esta propuesta "busca garantizar la igualdad de oportunidades, aliviar la presión y el estrés que soportan miles de estudiantes, y facilitar la gestión y planificación de unas plazas que son estratégicas para el sistema universitario".

"El actual sistema de matrícula obliga a los futuros estudiantes de Medicina a solicitar plaza en varias facultades a la vez, en un auténtico ejercicio de incertidumbre y presión", ha señalado el viceportavoz parlamentario del PP.

Comesaña ha sostenido que la "falta de centralización en la matrícula de las universidades presenta diversos problemas, que van desde desigualdades en el acceso, a dificultades en la planificación y gestión de plazas o mismo en la calidad de formación".

En la sesión, la diputada del PSdeG Silvia Longueira han apoyado la iniciativa la considerar que el hecho de que el acceso a los estudios de Medicina se gestione por cada comunidad autónoma y no a nivel nacional tiene consecuencias tanto para los estudiantes como para la propia equidad del sistema, ya que "atrasa la adjudicación de la totalidad de las plazas, alarga el proceso de incorporación a los centros" y "afecta al resto de titulaciones del área de la salud" ya que "un mismo estudiante solicita en distintas universidades y también en distintas titulaciones", entre otras cuestiones que generan "desequilibrios".

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha avanzado el voto en contra de su formación. Así, ha incidido en el hecho de que este este tipo de debates siempre se producen en torno a los estudios de Medicina y no a otros. "No puede haber estudiantes de primera y estudiantes de segunda", ha afirmado para señalar que el BNG no está de acuerdo en "recentralizar ningún tipo de materia a nivel universitario, bien sea la PAU, bien la matricula de acceso a la universidad" "Creemos que como país que somos, bien podemos gestionar nuestra universidad y el acceso a ella", ha zanjado.

RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Además, en la sesión, ha sido aprobada por unanimidad otra iniciativa impulsada por el Grupo Popular a través de la que la Cámara ha instado a la Xunta a dirigirse al Ejecutivo estatal para que, "de acuerdo con las comunidades autónomas con lengua propia, adopte las modificaciones normativas necesarias para el reconocimiento oficial de los títulos de traducción e interpretación jurada que autorizan las mismas".