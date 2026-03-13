El Parlamento gallego reactiva la comisión de estudio que abordará el modelo de financiación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha reactivado este viernes la comisión de estudio que abordará la propuesta de la Comunidad gallega ante la reforma del sistema de financiación, un órgano que tendrá como presidente y vicepresidenta a los populares Julio García Comesaña y Paula Prado, respectivamente. Por su parte, el diputado del BNG Iago Tabarés ocupará la Secretaría de la mesa.

Tras las constitución de este órgano parlamentario y en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha recordado que este comisión fue puesta en marcha en la pasada legislatura, en la que se "hizo el grueso del trabajo" y se llegó a completar "una primera fase de comparecencias", en la que se efectuó la del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y hasta nueve expertos en materia. Además, conforme ha recordado Pazos, se recibieron los 21 informes previstos y contenidos en el plan de trabajo.

Dicho esto, ha sostenido que "el nuevo contexto político y nacional y la propuesta de financiación que el Gobierno negoció exclusivamente con Esquerra Republicana y que quería imponer al conjunto de las comunidades, aconsejan recuperar esta comisión" para "completar sus objetivos".

Pazos ha sostenido que estos fines "no eran otros que contar con un documento que responda y describa las necesidades reales de Galicia, coherente a los trabajos técnicos realizados por los expertos" y que, a su vez, "sirva de apoyo al Gobierno gallego en las negociaciones multilaterales" que reclama Galicia para "corregir su infrafinanciación".

Con todo, ha considerado que "el consenso que se intuía en la pasada legislatura" ahora "parece roto" debido, según ha dicho, "a un cambio de postura tanto del BNG como del PSdeG".

"Los primeros apostando por el concierto que fue desaconsejado por la inmensa mayoría de los técnicos comparecientes por considerarlo especialmente perjudicial para los intereses de Galicia; y los segundos, anteponiendo los intereses personales y políticos Pedro Sánchez, aunque sea a costa de renunciar a una financiación justa para Galicia", ha manifestado.