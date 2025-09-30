El Parlamento gallego urge, con votos de PP y BNG, negociar con Ryanair para "evitar el aislamiento aéreo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha instado al Gobierno autonómico a dirigirse al Ejecutivo central para iniciar "negociaciones urgentes" con la empresa Ryanair para "evitar el aislamiento aéreo" de la comunidad.

De acuerdo con el texto, aprobado por PP y BNG en comisión, con la abstención del PSdeG, la Cámara autonómica también insta a que Ryanair elimine el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto.

Con la misma finalidad, demanda "la intervención conjunta y urgente" del Ministerio de Transportes y el de Trabajo, "y, mientras, que se realicen en Santiago y no en Madrid las negociaciones del ERE anunciado por la empresa".

En concreto, el acuerdo busca que Ryanair "desista de las medidas anunciadas" y mantenga el nivel de operaciones actual en los aeropuertos de Santiago y Vigo.