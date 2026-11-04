El Parlamento traslada su pesar a las víctimas del accidente de Urda y pide que se esclarezcan las causas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha expresado su pesar por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido la pasada semana en la localidad toledana de Urda y ha trasladado a las personas afectadas y a sus familias el "cariño, respeto y solidaridad de toda la sociedad gallega".

En una declaración institucional acordada por todos los grupos y que ha leído este miércoles en la sesión plenaria el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, el Parlamento ha extendido este mensaje de apoyo al conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Igualmente, ha trasladado su "reconocimiento y gratitud" a todo el personal sanitario y de emergencias, así como voluntarios y vecinos que han dado "ejemplo de unidad y humanidad".

"Las consecuencias de una tragedia de estas características van mucho más allá del momento en que se produce. El dolor de las familias, la incertidumbre de las personas heridas y el impacto sobre toda una comunidad exigen proximidad, sensibilidad y una respuesta institucional coordinada", recoge la declaración.

Además, el texto señala que Galicia conoce bien "el profundo dolor" de un siniestro de estas características, recordando el accidente ferroviario de Angrois ocurrido en Santiago en el año 2013. Una tragedia que, subraya, "marcó profundamente a la sociedad gallega y dejó una huella imborrable en las víctimas, en sus familias y en el conjunto del pueblo gallego".

Tras recordar también los accidentes de tren de Adamuz y Gélida de este año, la declaración institucional indica también que el recuerdo de esos hechos permite "comprender el sufrimiento" que hoy viven los afectados del siniestro de Castilla-La Mancha.

Además, destaca que el respeto a las víctimas y a sus familias "exige también esclarecer con rigor y transparencia" las causas, "depurar las responsabilidades políticas que correspondiesen" y "adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse".

"Desde el respeto a la memoria de las personas fallecidas y al dolor de todas las personas afectadas, el Parlamento de Galicia quiere hacer llegar un mensaje de solidaridad, de acompañamiento y de esperanza", concluye el texto.