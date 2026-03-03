El paro sube en 914 personas en febrero en Galicia, un 0,8%

Varias personas hacen cola en una oficina de empleo, a 3 de marzo de 2026, en Alcorcón, Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayo - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 914 personas en febrero en Galicia en relación al mes anterior (+0,79%), por encima de la media (+0,15%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, el total de desempleados en la comunidad gallega se situó en 116.058, que son, con todo, 4.919 menos que a estas alturas en 2025, es decir, un 4,07% menos que hace un año.