El Partido Galego de Barbadás pide un pleno para este lunes y, de no convocarse, solicitará la dimisión del alcalde

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, en el pleno de la Diputación de Ourense como diputado no adscrito - EUROPAPRESS

OURENSE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Galego (PG) por Barbadás, Ramón Padrón, ha solicitado un pleno extraordinario para este lunes a raíz de la situación generada por la denuncia por supuesto acoso sexual al alcalde, Xosé Carlos Valcárcel. De no convocarse, pedirá su dimisión y a los grupos mayoritarios (PSOE y PP) que la soliciten.

En un comunicado, el PG muestra su "condena y rechazo" a cualquier tipo de acoso sexual o laboral y su apoyo a las víctimas y llama a poner estos hechos en conocimiento a la autoridad judicial para que "todas las partes se puedan defender y se produzca una sentencia".

En esta línea, lamenta los sucesos ocurridos en el grupo de gobierno y que llevaron a la dimisión de 5 concejalas del PSOE (de un total de 6), así como otros movimientos e informaciones que, para el PG, "suscitan en los vecinos una sensación de mercadeo con los resultados que las urnas decidieron".

"Nuestro grupo está a la espera de conocer con cuántos apoyos cuenta el alcalde vigente, si presenta su dimisión o se activa una moción de censura para postular a un nuevo alcalde o alcaldesa", esgrime el comunicado.

Mientras esto no se concreta "en papel oficial", la formación exige una convocatoria urgente de un pleno extraordinario para este lunes, 22 de diciembre, en la que "todos los grupos se retracten de manera pública" ante los vecinos.

En el caso de no producirse esta sesión, pedirá la dimisión del regidor y que los grupos mayoritarios en el Ayuntamiento la soliciten formalmente, ya que "son los únicos que la pueden activar" al contar con el número suficiente de concejales.

ESTADO DE LA SITUACIÓN

En concreto, el Ayuntamiento de Barbadás se encuentra actualmente conformado por diecisiete ediles: siete eran del PSOE, ahora uno menos al pasar a la condición de no adscrito el alcalde Xosé Carlos Valcércel; otros seis del PP, dos del BNG, uno de Democracia Ourensana y otro del Partido Galego.

Así las cosas, tras la denuncia por supuesto acoso laboral contra Valcárcel presentada por el canal interno habilitado por el Partido Socialista, cinco de las concejalas socialistas conformantes del grupo de gobierno han trasladado su intención de abandonar el gobierno y continuar en las siglas socialistas, de las que ha pedido la baja el regidor, dejando el gobierno de Barbadás reducido al alcalde, al concejal socialista José Manuel Morgade, y al edil de DO, Daniel Rey, necesitando una mayoría de nueve ediles para poder gobernar.