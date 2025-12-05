El Partido Popular reunirá los días 10 y 11 de enero en A Coruña a su interparlamentaria nacional

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la número dos del PP gallego, Paula Prado, junto a los diputados y senadores del PP por Galicia - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular reunirá los próximos días 10 y 11 de enero en la ciudad de A Coruña a su interparlamentaria, encabezada por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria xeral del PP en Galicia, Paula Prado, tras comparecer junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Santiago de Compostela.

La cita, que se celebrará en la ciudad de A Coruña, a principios del mes de enero y tras las elecciones de Extremadura, participarán todos los diputados, senadores y eurodiputados del Partido Popular.