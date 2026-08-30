Los partidos gallegos arrancan el nuevo curso político con financiación, sanidad o AP-9 en el punto de mira

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Financiacion, sequía, el estado de la sanidad pública, la AP-9, o cuestiones educativas. Son algunas de las prioridades que los distintos partidos con representación parlamentaria en Galicia tienen en mente --y han traducido o lo harán en iniciativas en la Cámara-- en el arranque de un nuevo curso político marcado ya por la presencia de citas con las urnas a la vista y, en el ámbito estatal, por la crisis de Ceuta.

En este escenario, fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press trasladan, a modo de resumen, que su "objetivo" para este curso político "es Galicia" y anticipan que prevén seguir reivindicando lo que corresponde a la Comunidad "ante los incumplimientos" del Gobierno de España y ante una oposición que ve "a la deriva y que piensa más en su ideología que en lo que necesita Galicia".

Con el trasfondo del debate de la reforma del modelo de financiación autonómica, que junto con la crisis migratoria de Ceuta marca el arranque del curso político también en el ámbito estatal, los populares avanzan que seguirán "exigiendo igualdad entre todos los españoles y que Galicia no sea menos que nadie". Y "como partido de gobierno" compromete "seguir la senda de la estabilidad y buscando inversiones" para Galicia.

Los populares gallegos, que han celebrado este sábado su simbólico acto de final del verano en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), no obvian que el nuevo curso viene marcado por la convocatoria de dos procesos electorales con incidencia en la comunidad: las elecciones municipales de mayo de 2027 y las generales, cuya fecha fijará el presidente estatal, Pedro Sánchez.

Al respecto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ya reveló en una entrevista con Europa Press este verano que quiere que los suyos trabajen para lograr gobernar las cuatro diputaciones y mejorar en concejales entre "todas" las ciudades.

Pero además de calentar motores en clave electoral con actos externos, el trabajo se reactiva también en la Cámara autonómica donde se inició antes del parón estival el diálogo (del que el BNG se ha desmarcado de lo que ve "un paripé") para renovar el Plan de Normalización Lingüística y donde tendrán presencia otros temas de máxima actualidad como la crisis migratoria de Ceuta.

COMPARECENCIA A PETICIÓN PROPIA POR CEUTA

Por ejemplo, entre los más recientes expedientes del registro figura la solicitud de la Xunta de que comparezca por petición propia el director xeral de Familia, Jacobo Rey, para informar de la situación y acogida de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Por su parte, los populares han registrado otras iniciativas con exigencias como la "rectificación de la decisión de eliminar la financiación estatal de las nuevas plazas de Medicina", y con el foco en asuntos como la ejecución de fondos europeos de la Xunta o el acuerdo con la patronal y UGT para el control de las bajas.

PRIORIDADES DEL BNG PARA EL PRIMER PLENO

Al igual que el Gobierno gallego, que se volverá a sentar en el Consello la próxima semana, la reactivación total en la Cámara autonómica se sellará el martes con la reunión que fijará el orden del día del que será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

Y si Rueda ya tuvo agenda contra el final de esta semana, también la líder del BNG, Ana Pontón, ha protagonizado algún acto en días pasados, y los nacionalistas también tienen la vista puesta en los próximos comicios --también han avanzado en el proceso de designación de candidatos--, al igual que el resto de formaciones que conforman el ala del hemiciclo de la oposición.

Fuentes nacionalistas consultadas por Europa Press han trasladado que, de cara al primer pleno del nuevo periodo de sesiones, los asuntos que tienen sobre la mesa y "mejor plasman las prioridades" del BNG son la financiación, la situación de "colapso" que ve en la sanidad pública, el inicio del curso escolar y la transferencia de la AP-9.

Más allá, en modo de "grandes ejes" para el arranque del curso político, el BNG pondrá el foco en el "encarecimiento del coste de la vida, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el avance en el autogobierno".

PRIORIDADES DEL PSDEG

"Para nosotros, el curso no empieza en septiembre. Empieza en el balance del verano. Y el verano gallego ha dejado un retrato bastante nítido del gobierno que tenemos. Tres asuntos distintos, el agua, la financiación y la sanidad y un mismo comportamiento: la Xunta activa la maquinaria cuando puede señalar a Madrid y desaparece cuando el problema es enetamente suyo", ha trasladado, por su parte, el PSdeG.

La sequía es uno de los temas que, según fuentes socialistas, está en su listado de prioridades, como también la financiación autonómica. "Y ahí la posición socialista no ha cambiado: hay que sentarse a negociar", sostiene el PSdeG, quien insiste en que si la Xunta considera que la propuesta inicial del Gobierno es insuficiente en recursos --extremo en el que no le quita la razón-- lo que tiene que hacer es pugnar por mejorar en las negociaciones.

El tercer pilar para los socialistas --cuyo líder también tuvo alguna aparición pública esta semana, cuando participó en la Festa do Emigrante de Pol (Lugo)-- es la sanidad pública, "donde la sensación de fondo", a su opinión, es que "cuando piensas que es imposible ir a peor, viene el PP a quitarte la razón".

La preocupación del PSdeG por la sanidad quedará plasmada a través de iniciativas en la Cámara. Pero otras de las que ya han registrado o lo harán en breve abordan cuestiones diversas como la educación (con el inicio de curso a la vista), la sequía, la lucha contra incendios, las políticas activas de empleo o el control de la población de jabalí.

EL FOCO EN OURENSE

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, mantiene el foco, sobre todo en su provincia. "Seguiremos insistiendo en la necesidad de que la Xunta financie 10.000 árboles en la ciudad de Ourense para contribuir a convertirla en verdadero refugio climático", ha trasladado, consultado por Europa Press.

Aunque apuntando a Ourense sobre todo, Ojea comparte con el resto de formaciones prioridades como la necesidad de mejorar servicios sanitarios o la preocupación por cuestiones educativas --apunta, por ejemplo, a la construcción de nuevos centros educativos que "sustituyan a los obsoletos existentes, en muchos casos ruinosos". Y también demandará apoyos para frenar el despoblamiento en el rural.