Patrimonio da el visto bueno al proyecto de reforma de los edificios centrales del Museo de Pontevedra

PONTEVEDRA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha confirmado este lunes que la institución provincial acaba de recibir el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para la reforma de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez, del Museo de Pontevedra, un proyecto cuyo valor estimado alcanza los 12 millones de euros.

Cabe recordar que el anuncio de esta autorización ya había sido desvelado el pasado viernes durante el Pleno de la Diputación por el portavoz del grupo del BNG, César Mosquera. Aún así, Domínguez ha aprovechado esta jornada para valorar esta resolución favorable como "una noticia muy importante" ya que, tal y como ha destacado, "es el aval más complicado de conseguir".

Según ha relatado, es más que un trámite administrativo ya que, a su juicio, constituye "un paso clave que desbloquea un proyecto largamente esperado" como es la consolidación, restauración y mejora funcional de los edificios históricos del Museo, situados en la Plaza de la Leña.

Para Rafa Domínguez esta reforma será "una de las actuaciones culturales más importantes de la ciudad", tras años parada y con los edificios cerrados desde hace más de una década. Además, la resolución "es compatible con la máxima protección patrimonial", al tratarse de un conjunto catalogado y declarado Ben de Interés Cultural.

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra ha señalado también que el proyecto, diseñado "desde el rigor y el respeto absoluto a su valor histórico", no va a transformar el patrimonio, sino a "cuidarlo, reforzarlo y adaptarlo a las necesidades de un museo del siglo XXI".

En concreto, "mejorar la accesibilidad, la seguridad, la conservación de los inmuebles y su funcionamiento interno, garantizando que el Museo pueda desarrollar plenamente su labor cultural y expositiva".

En este contexto, la autorización incorpora condicionantes técnicos "que asumen con total normalidad", tal y como ha indicado el vicepresidente provincial. Entre otras medidas preventivas que incorpora la resolución se encuentra el control arqueológico durante la obra y la documentación de los elementos de mayor interés.

"Lejos de ser un obstáculo son una garantía de que el trabajo se hará con el máximo cuidado y con todas las cautelas necesarias", ha asegurado Domínguez. Ahora, el equipo redactor "está incorporando las observaciones técnicas de Patrimonio" que, una vez completado, "será supervisado por el servicio de Arquitectura de la Diputación".

De este modo, cuando tenga el visto bueno del personal provincial, que calculan será entre seis y ocho semanas, le seguirá la solicitud de la licencia municipal al Ayuntamiento de Pontevedra.

Una vez que la Diputación cuente con esta concesión de licencia municipal procederá a licitar las obras y avanzar hacia su ejecución. "Podríamos estar hablando de que el proyecto esté plenamente operativo a finales de 2028 o comienzos de 2029", ha concluido Domínguez.