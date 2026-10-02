Patronal eólica gallega confía en que la sentencia del parque de Bustelo desbloquee "87 proyectos de 2.400 megavatios"

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo. - AEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Eólica de Galicia ha celebrado que el TSXG haya desestimado el recurso contra la resolución por la que la Xunta otorgó las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico de Bustelo, ya que cree que abre la puerta a desbloquear "87 proyectos que suponen unos 2.400 megavatios de nueva potencia".

El presidente de la patronal gallega, Manuel Pazo, ha subrayado que el fallo "reafirma las últimas cuatro sentencias del Tribunal Supremo (TS) y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

Según ha trasladado en una nota de prensa, en esta causa había "cuatro o cinco temas comunes a todos los proyectos que vienen a resolverse favorablemente, por primera vez, en el TSXG", lo que, ha añadido, "sigue las sentencias del Tribunal Supremo".

"Estamos ante una buena noticia y podría ser realmente el posible levantamiento y suspensión de 87 proyectos que suponen unos 2.400 megavatios de nueva potencia", ha celebrado.

En todo caso, ha señalado que el proceso "va a ser lento" porque "todavía cabe la opción de un recurso de casación". "El desbloqueo del sector eólico realmente no es inmediato, aunque sí es una buena noticia", ha sostenido.

En este contexto, ha apuntado que "se ha resuelto una parte", pero queda "la otra". Así, ha señalado que "habrá proyectos que puedan entrar y proyectos que no", insistiendo en que "es un inicio".

En definitiva, Pazo ha reconocido que hay que tomarlo como un pronunciamiento "muy bueno" porque conlleva "el desbloqueo de otros proyectos" que estaban ceñidos a la resolución del parque de Bustelo.

Por último, el presidente de la Asociación ha pedido que se regule "con seguridad jurídica, con normas claras y objetivas, que permitan a los promotores una planificación ordenada y sin incertidumbres", así como "en la aplicación efectiva del interés público superior que la UE otorgó en 2023 a las energías renovables".