La patronal gallega destaca el "enfoque práctico" del plan de bajas de la Xunta y el "apoyo específico" a empresas

Archivo - El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González (c), junto al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites (i), y el secretario xeral de UGT, Cristóbal Medeiros (d), a 7 de agosto de 2026. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confederación de empresarios de Galicia (CEG) valora el plan para tratar de reducir las bajas de la Xunta y destaca el "enfoque práctico" del documento, aprobado este lunes en el Consello, tras el acuerdo alcanzado por la Consellería de Emprego con la propia patronal y UGT.

En un comunicado emitido este jueves, la organización empresarial destaca las 37 medidas del texto, el "apoyo específico" a pymes, microempresas y autónomos y la apuesta por mejorar la prevención y los procesos de reincorporación al trabajo.

A juicio de la CEG, el plan "ofrece una respuesta integral a algunos de los principales retos que afrontan actualmente las empresas y las personas trabajadoras".

Para su presidente, Juan Manuel Vieites, uno de los principales valores del plan "es precisamente su carácter integral, ya que sus principales objetivos se abordan desde una perspectiva que va más allá del cumplimiento de las obligaciones legales de prevención y apuesta por avanzar hacia entornos de trabajo más saludables, por la promoción de la salud, la mejora del clima laboral y el acompañamiento en los procesos de reincorporación".

La CEG considera "especialmente relevante" que las actuaciones incorporen instrumentos de apoyo al tejido productivo, "teniendo en cuenta que la estructura empresarial gallega está mayoritariamente formada por pymes, microempresas y personas autónomas".

Vieites señala que el planteamiento "supone un avance porque permite poner el foco no únicamente en el periodo de incapacidad temporal, sino también en la recuperación, la adaptación y el retorno seguro al puesto de trabajo, siempre respetando la autonomía clínica de los profesionales sanitarios, la confidencialidad y los derechos de las personas trabajadoras".

También califica de "especialmente positivo" que el plan "sitúe la mejora de la atención sanitaria y la reducción de las demoras asistenciales como instrumentos para favorecer una recuperación adecuada y evitar prolongaciones innecesarias de los procesos de incapacidad temporal".

PIDE UNA "APLICACIÓN ÁGIL"

"La existencia de una dotación económica específica, junto con un sistema de indicadores y mecanismos de evaluación, constituye un elemento fundamental para que el acuerdo pueda traducirse en resultados concretos", resalta.

Por último, cree necesario "que ahora se produzca una aplicación ágil y efectiva de las medidas previstas, con especial atención a aquellas dirigidas a las pymes, microempresas y personas autónomas".