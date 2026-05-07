La patronal del metal sitúa en un 55% el seguimiento de la huelga y lamenta la actuación de piquetes

Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga del sector del Metal. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las patronales del sector del metal de la provincia de Pontevedra (Asime, Atra e Instalectra) han situado el seguimiento de la primera jornada de huelga desarrollada este jueves en un 55%, lamentando la actuación de piquetes, "que han impedido que algunas empresas pudiesen desarrollar su actividad, bloqueando el acceso a trabajadores que deseaban ejercer su derecho".

En un comunicado conjunto, la parte empresarial ha considerado "totalmente incomprensible" que no se haya podido adoptar ya un preacuerdo de convenio, "especialmente tras el importante esfuerzo realizado y todas las mejoras que se han puesto sobre la mesa de negociación".

"Resulta difícil de entender el rechazo a estas ofertas, sobre todo teniendo en cuenta que cada día de huelga supone para los trabajadores la pérdida de 0.5% de su salario anual", han añadido.

En cuanto al desarrollo del paro, han reconocido que "no se han registrado incidencias de extrema gravedad que afecten a la seguridad general", aunque sí han apuntado a la existencia de "algunos actos vandálicos puntuales".

Al respecto, se han referido al pinchado de ruedas en diversos vehículos, "lo cual empaña el carácter de la movilización".

"A pesar de estos hechos, la parte empresarial quiere dejar claro que sigue convencida en que la única vía de resolución es la negociación. Mantenemos nuestra voluntad de diálogo para alcanzar una solución equilibrada, pero apelamos a la responsabilidad de todas las partes para poner fin a un conflicto que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores", han sentenciado.

PIQUETES

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra han trasladado que se ha tratado de un "día tranquilo", aunque la Guardia Civil sí ha reportado la presencia de piquetes en diversas empresas de municipios de la provincia como Valga (Extrugasa), Caldas de Reis (Indalsu), Vilanova de Arousa (Calmear), Meis (Sigaltec), Meaño (Talleres Pintos), Cambados (Acernor), Vilaboa (Recambios Ochoa y Calefón), O Porriño (Chorros Naval y Aceros Torres), Mos (Densu), Tui (Pipeworks), Pontareas (Ganomagoga) y Tomiño (taller La Milagrosa). También en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía y Marín, pero sin incidentes.

"No ha habido incidentes más allá de alguna rueda pinchada en O Porriño", han subrayado, apuntando también a conatos de incendios en contenedores de basura de Vigo durante la manifestación, que fueron extinguidos por los bomberos.