Patronal del transporte de A Coruña y sindicatos, convocados a una mediación en Santiago este lunes

Archivo - Una mujer al lado de un cartel de la huelga de transporte, tras una concentración por la huelga del transporte de viajeros, en la estación de autobuses de Santiago, a 31 de marzo de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). La - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Patronal del transporte de A Coruña y sindicatos están convocados a una mediación la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago, este lunes, 26 de enero, a partir de las 10,30 horas.

Según explica a Europa Press el responsable de Transporte de la CIG en Santiago, Nacho Pavón, los representantes de los trabajadores acudirán a esta cita, pero "no significa la desconvocatoria de la protesta" hasta que se resuelva el conflicto en relación con las reivindicaciones sobre el convenio colectivo.

Apunta que ahora dependerá de la patronal poder avanzar en la negociación tras no fructificar anteriores intentos de mediación.

Esta convocatoria se ha producido tras la protesta protagonizada esta mañana de jueves por representantes sindicales ante la estación intermodal de Santiago, en donde han denunciado la "parálisis" de la patronal en este conflicto.

Este viernes, 23 de enero, habrá nuevo paro en los buses de la provincia, último día en esta fase de movilizaciones antes de que se inicie una huelga indefinida el 2 de febrero.

Los representantes de los trabajadores solicitan un nuevo convenio en el sector del transporte de A Coruña con una subida salarial "digna" y que incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras peticiones.

PROTESTA

La protesta se ha realizado este jueves en la calle de O Hórreo con una pancarta en demanda de "un convenio digno". Allí han lanzado cánticos como 'Transporte de viaxeiros, solución'; 'Convenio xusto, salarios dignos'; así como 'Raúl culpable, Xunta responsable', en referencia al presidente de la compañía Monbus, Raúl López.

Los autobuses urbanos que han pasado por la calle de O Hórreo durante la protesta han hecho sonar sus bocinas en señal de apoyo a los manifestantes, quienes han saludado a los conductores con el puño en alto.